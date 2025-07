Pokud projde poslanecký návrh i horní parlamentní komorou, nebude muset společnost EKO-KOM zvedat svou finanční rezervu, což by se následně promítlo do zvýšení poplatků za obaly. To by na straně nákladů znamenalo na každou plastovou láhev minerálky, která váží kolem 40 gramů, v přepočtu několik haléřů. Na druhé straně pro výrobce by šlo nakonec o miliony korun. A navíc se při zvyšování výrobních nákladů spotřebitelská cena často vzroste mnohem více než samotné náklady.

Hlavní ale je, že nic podobného po České republice nikdo nechtěl, změna byla vyvolaná tím, že společnost EKO-KOM si musela zvýšit svou finanční rezervu podle zákona z roku 2020 na dvojnásobek, nyní jí končilo přechodné období. A i firma uváděla, že jde o zbytečnost.

Nakonec prošla verze novely poslance Karla Smetany (KDU-ČSL), která jenom snížila povinnou finanční rezervu EKO-KOM z 50 na 25 procent ročních nákladů, což je podíl, který platil doposud. Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek ale upozorňuje, že ještě není úplně vyhráno, nová výše poplatků se už do nových ceníků firmy propsala, Senát a prezident by tak měli, pokud chtějí, aby ke zdražení nedošlo, změnu schválit zhruba do půlky září, aby následně EKO-KOM zvýšené platby nevyžadoval.

Nyní však potravináři, ale i obchodníci slaví. Komora rozeslala více než 70 dopisů, kterými na situaci upozorňovala, před zvýšení poplatků pak varovala dva roky. „Jsme rádi, že po intenzivní komunikaci Komora dosáhla významného dílčího vítězství v boji proti zcela zbytečnému zvýšení nákladů na recyklaci obalů potravin, které by dopadlo na mnoho firem i spotřebitelů. Navýšení finanční rezervy společnosti EKO-KOM by se bezpochyby promítlo do vyšších nákladů výrobců potravin na obaly, což by ve výsledku vedlo ke zdražení potravin v obchodech,“ řekla prezidentka komory Dana Večeřová.

V podobném tónu pak hovoří také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Jsme rádi, že na naše volání reagovali poslanci koalice i opozice a přišli s návrhy, jak zabránit zbytečnému navýšení cen potravin. Jde o jasný důkaz, že když odborné organizace táhnou za jeden provaz, je možné zabránit nesmyslnému navyšování nákladů a zbytečnému zdražování potravin,“ uvedl.

Navíc se podle něj ukázalo, že zákonná rezerva ve výši poloviny ročních nákladů se v praxi ukázala jako nefunkční nástroj. „Protože její objem se odvíjel od minulých nákladů a nikoliv od aktuální ekonomické situace. Při výkyvech na trhu tak paradoxně zvyšovala náklady výrobců a obchodníků právě v momentě, kdy bylo nutné ulevit jejich rozpočtům,“ uzavřel svaz.