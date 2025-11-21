Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Drahorád
  16:00
Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V minulosti se přitom často hovořilo o možnosti, že by jednou celou společnost převzal.
Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti, výzkumu a vývoje. Je synem generálního ředitele firmy Milana Teplého. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ředitel obchodu, nákupu a marketingu Madety Jan Teplý.
Předseda představenstva a generální ředitel Madeta a. s. Milan Teplý.
Prezident Václav Klaus s ředitelem Madety Milanem Teplým na návštěvě jižních
V Plané nad Lužnicí se na modernizované lince společnosti Madeta vyrobí denně...
„Odchází k poslednímu listopadu po vzájemné dohodě. Uvažuje o jiném směru svého uplatnění. A kdyby chtěl pracovat v mlékárenském odvětví, žádné omezení – tedy konkurenční doložka – není. Co se týče pozice obchodního ředitele, řešili jsme to s předstihem. Chod Madety tato záležitost nijak neovlivní,“ napsal iDNES.cz majitel firmy Milan Teplý.

Jan o okolnostech odchodu také příliš nechtěl hovořit. „Odešel jsem po vzájemné dohodě,“ řekl. Momentálně se rozhlíží po trhu a hledá příležitost. „Mým oborem je primárně obchod, marketing a nákup rychloobrátkového zboží,“ dodal o svém dalším směřování. „Mám také dovednosti z řízení větších týmů,“ sdělil. Je tak připraven pracovat kdekoliv ho budou chtít. Dodal, že Madeta je skvělá firma a bylo mu ctí pracovat s tamními lidmi.

Překvapivý odchod

Odchod Teplého je překvapením i pro agrárního analytika Petra Havla. „Pokud já vím, tak jeho tatík ho do toho uváděl a Honza už o tom dost mluvil, že řadu aktivit, zejména marketingových, přebíral. Takže si myslím, že to může být pro Madetu určitý problém. Mohlo by to zůstat v rodině, když už je to největší tuzemská mlékárenská společnost,“ řekl na dotaz iDNES.cz. Může podle něj jít i o signál k možnému prodeji, dodal. Madeta navíc v nedávné době opustila Potravinářskou komoru ČR.

Milan Teplý je pražským rodákem, kariéru nastartoval po studiu mlékárenství na Vysoké škole chemicko-technologické v Laktosu, následně pracoval ve Státní inspekci jakosti a v druhé polovině 70. let odešel do tehdejších Jihočeských mlékáren. Nejprve působil jako šéf výroby závodu v Českých Budějovicích, následně povyšoval až se v 80. letech stal obchodním náměstkem.

Je neuvěřitelné, kolik Češi snědí lipánků, říká šéf Madety

Po sametové revoluci se stal generálním ředitelem, následně koupil většinový podíl firmy, která byla v kuponové privatizaci, od Investiční a poštovní banky. Prodej firmy do zahraničí opakovaně odmítl.

Jan Teplý absolvoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, následně pak získal titul MBA na Sheffield Hallam University. Do Madety nastoupil v roce 2004, od roku 2009 byl členem představenstva, řídil její marketing, nákup a obchod.

Madeta měla podle zatím posledních zveřejněných výsledků předloni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v hodnotě 6,88 miliardy korun. Zisk po zdanění jí klesl meziročně o skoro 64 procent na 77,3 milionu Kč. Zaměstnává přes 1 300 lidí.

