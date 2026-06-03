Aktuálně spolupracuje Rohlík s více než stovkou dodavatelů v kategorii ovoce a zeleniny, obratově jí loni prodal za 2,6 miliardy korun. Dodavatelé ale stále podle generální ředitelky Miroslavy Vopatové chybějí. „Největší příležitost aktuálně vidí například u jahod, malin, rybízu, angreštu, peckovin, hrušek, cuket, lilků, květáku nebo hrachových lusků,“ uvádí firma.
Té roste poptávka například po jahodách nebo po českých rajčatech v odrůdách Rozálka, Strabena nebo Nelinka. Pokud se nový farmář ozve, přijede za ním nákupčí, dodávat pak může po podpisu všech smluv zhruba do necelých tří týdnů.
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Farmáři berou spolupráci s firmou jako možnost stabilizace, firma dokáže brát zboží i od menších dodavatelů, kteří by se jinak do supermarketů nedostali. Aktuální situace v oboru není podle zemědělce Jana Procházky ze Semic, který pěstuje brambory nebo zeleninu, vůbec jednoduchá a Rohlík vše nespasí. „Teď se měli těžkou sezonu, kdyby to tak mělo povést ještě jednou nebo dvakrát, tak už asi nebudeme moci dál pěstovat,“ sdělil. Rohlíku dodává asi třetinu své produkce, nyní přemýšlí i o tom, že se bude sám věnovat maloobchodu. Ceny brambor kvůli přetlaku na trhu klesly, farmáři na nich tratí.
Vopatová připomíná, že hlavní tlak na ceny je ze zahraničí. České zboží je tak často o něco dražší, například české jahody stojí na Rohlíku nyní mezi 270–300 korunami za kg. Pro zapojení farmářů do běžnějších řetězců vydala v květnu Asociace soukromého zemědělství spolu se SOCR manuál, kde popisuje, jaké jsou logistické nebo kvalitativní nároky řetězců. „Čeští sedláci mají co nabídnout a my chceme, aby jejich kvalitní, rozmanitá a autentická produkce byla co největší součástí české tržní sítě,“ říká předseda ASZ Jaroslav Šebek.