Je to nesmysl, normu EU nelze splnit, u nás odpad nevzniká, hájí se potravináři

Evropané by podle svého parlamentu měli méně plýtvat potravinami. Původní návrh Evropské komise zněl, že by se měla do šesti let snížit produkce odpadů při zpracování a výrobě jídla o desetinu oproti roku 2020, o 30 procent pak dohromady v maloobchodu, restauracích a domácnostech. Končící parlament však doporučil, že by pokles měl činit 20, respektive 40 procent.