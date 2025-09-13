S některými moukami se šidí, problém je hlavně špalda, říká šéf Babiččiny volby

Před zhruba třemi lety, po několika měsících války na Ukrajině, když se ceny obilí hnaly strmě vzhůru, jste odhadoval, že český mlynářský trh brzy projde velkou konsolidací. Nakonec se tak ale nestalo, proč?
Zatím se tak nestalo. Paradoxně tak turbulentní situace pomohla tomu, že mlýny, které byly prakticky před zavřením z pohledu hospodářských výsledků, se nějakým způsobem nadechly, vycítily příležitost v době, kdy se ceny mouky zvyšovaly ze dne na den. Nikdo tehdy nevěděl, kolik bude stát pšenice za týden. A využily tohoto spekulativního módu k tomu, aby nehospodařily na černé nule, což je dlouhodobě neudržitelné. Situace z následujících dvou let pak trhu moc nepomohla, ale teď se vracíme ke standardu, byť je situace na trhu s pšenicí pořád hodně živá. Stále si myslím, že některé subjekty tady nemají prostor dlouhodobě působit s ohledem na podinvestovanost, ale například i standardy kvality a nízkou erudovanost vlastníků nebo obchodníků.
David Truxa
Generální ředitel GoodMills Česko, mlýnů známých výrobou mouky pod značkou Babiččina volba, které patří do největšího mlýnského uskupení v Evropě.
Ale tak to asi máte skoro v každém oboru, ne?
S tím se dá souhlasit, ale ta situace byla tak rychlá, že všichni poptávali mouku hned, nějak ji semleli, něco jednorázově prodali, tehdy na tom vydělali a od té doby často ještě fungují tyto staré pořádky - tak nějak ze setrvačnosti.
Takže očekáváte, že třeba v letošním nebo příštím roce ještě o uzavírání provozů uslyšíme?
Myslím, že v následujících několika letech by ke konsolidaci dojít mělo. Bude se jednat o generační výměnu, kdy nová generace vyhodnotí, že marže v komoditní kategorii jsou dalece vzdáleny od možností, které poskytují jiné investiční nástroje na finančních trzích. Myslím, že to bude dlouhodobý proces, který povede k přirozenému snižování počtu mlýnů. A nemyslím, že by ty mlýny někdo byl ochoten koupit za účelem pokračování výroby mlynářských výrobků.
Spíš je tedy trh moc koncentrovaný?
Mně by dávalo osobně smysl postavit velký moderní mlýn někde na česko-německo-polské hranici, aby mohl zásobovat velkou část ČR, ale i východní Německo a západní Polsko. Ale každá z těchto zemí je relativně soběstačná a autonomní, podobné projekty jsou zatím jenom v podobě úvah. Nakupovat nezainvestované mlýny a starou infrastrukturu nemá z dlouhodobého hlediska smysl.
Když se podíváme na letošní situaci, tak cena pšenice mírně roste, prognózy jsou, že by mohla stát kolem Vánoc i 5 000 korun za tunu. Dlouhodobě se pekárnám povedlo přenést náklady na spotřebitele, kteří si zvykli, že cena pečiva vzrostla, běžné housky teď stojí i 3,50 Kč, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. Povedlo se i vám inflaci a rostoucí náklady překlopit do koncových cen?
Z velké části jsme to promítnout museli, protože jsme v komoditní kategorii, kde jsou marže minimální. Takže buď to akceptuje spotřebitel, nebo se prostě nebude vyrábět. Ceny pšenice jsou teď jako na houpačce, protože do cenotvorby vstupují externí faktory jako je geopolitická situace, počasí ve světě nebo např. úroda kukuřice nebo sóji v Jižní Americe, bavíme se o globálním trhu.
Nedovedu si představit, že by tamní pšenice putovala přes půl Evropy, aby se mohla používat třeba ve Francii, to by kvůli logistickým nákladům nedávalo ekonomický smysl.
David Truxa o exportu ukrajinského obilí
Nicméně úroda v ČR je mírně nadprůměrná se standardní kvalitou, jde o běžný rok, se kterým se dokážeme srovnat. I české pšenice na speciální produkty, kterou si v případě, že ji nenajdeme v ČR, kupujeme ze zahraničí v rámci naší skupiny, by mělo být dost. Velký otazník je i tak nad jejími cenami, protože ČR jí vyprodukuje každoročně kolem pěti milionů tun, na výrobu potravin jí spotřebuje kolem 1,5 milionu tun a velká část je určena na export. A pokud vím, tak úroda ve Francii a v Německu je také nadprůměrná, tak by to na ceny mělo mít vliv. Exportéři tak mohou mít krátkodobě problémy s vývozem, ale trh si s tím poradí.
Hodně se hovoří o přibližování evropského a ukrajinského trhu ohledně standardů, aby v budoucnu mohli být propojené, například už od roku 2028. Co to podle vás udělá s cenami?
Když budou ukrajinští zemědělci hospodařit stejně jako zemědělci francouzští nebo čeští, budou používat stejné metody, hnojiva a mít stejnou dohledatelnost i totožné parametry, tak by s tím nikdo neměl mít žádný problém. Pouze se zvýší množství pšenice v evropském regionu, ale exportní trasy zůstanou beze změny. Nedovedu si představit, že by tamní pšenice putovala přes půl Evropy, aby se mohla používat třeba ve Francii, to by kvůli logistickým nákladům nedávalo ekonomický smysl. Možná to tedy bude tlak na státy v okolí Ukrajiny, třeba i na slovenské farmáře a na východ Polska, ale střední Evropa by to moc pocítit nemusela.
Tvrdá pšenice je na západě oblíbená
Vidíte nějaké trendy ve spotřebě alternativních obilovin? Jako je třeba tvrdá pšenice nebo špalda, kterou do mouky zpracováváte?
V západní Evropě je nyní už běžné, že všechny privátní značky těstovin jsou z durum pšenice a měkkých těstovin je už pomálu. Tenhle trend se bude asi dál kopírovat na východ, je to zdravější a ten cenový rozdíl tam nebude tak velký. My ale do těstáren nedodáváme, takže tyhle tlaky moc necítíme. U špaldy je nyní situace víceméně stabilní, v roce 2022, kdy rostly ceny nahoru, poptávka po biosegmentu nebo dražších produktech stagnovala, nyní jsme zhruba na číslech jako jsme byli před pandemií Covid-19. Při něm totiž nastal boom nákupů, resp. spotřeba z gastronomie se z části přesunula domů, lidé hodně pekli a vařili doma, čísla rostla.
Ministerstvo školství nyní zveřejnilo stravovací vyhlášku, podle které by se mělo na školách jíst zdravěji, i když to letos bude jenom dobrovolné. Vidíte to už v nákupech právě třeba celozrnné mouky nebo špaldy?
Tenhle dojem z toho určitě nemáme a spíš paradoxně musím říct, že když se bavíme s našimi partnery, tak při tendrech do veřejného stravování, sociálních služeb a do zdravotnictví bohužel stále vítězí cena před kvalitou. A nyní, po osmidenním pobytu v nemocnici s dcerou, můžu objektivně říct, že to není žádná hitparáda.
Když jsme u té špaldy – pohnula se nějak situace ohledně kontrol špaldové mouky? Před delší dobou jste si stěžovali, že není legislativně ukotveno, kolik špaldy vlastně ve špaldové mouce musí být.
Nepohnulo se to nikam, byť jsme na ministerstvu zemědělství iniciovali pracovní skupiny. Dlouho se mluvilo o správných metodách testování, jaké jsou relevantní, ale vlastně se to stále neřeší. U mléčných produktů i u masa je to jasné, ale u mouky žádné vysvětlení pro spotřebitele neexistuje. Prostě když nyní producent napíše na běžnou moukou, že jde o špaldovou, tak mu nikdo nedokáže, že to tak není. A když se na něco přijde, tak výrobce argumentuje, že použil jinou stanovovací metodu a že to je v pořádku. Nejsou jasná pravidla, a to dává prostor pro, z mého pohledu, nekalé chování a klamání spotřebitele.
Myslíte, že by bylo řešením, podobně jako je tomu třeba u biopotravin, mít certifikaci od zemědělce přes mlýny až ke spotřebiteli – tedy systém, kde by se mohl jasně daný výrobce špaldy dohledat?
Možná by to chtělo, ale je to zase nastavení systému, který dneska vůbec neexistuje. A základem stejně nakonec bude jasná metoda testování. Už nyní jsou různé hybridy špaldy, kdy nejde o stoprocentní špaldy, vždycky tam může být nějaká odchylka. Hlavně jde o to, abyste nemohl v případě, že máte 10 procent špaldy v balení, tvrdit, že jde o špaldovou mouku.
Aktuálně je obrovský prostor pro manipulaci a vy jako spotřebitel máte možnost poznat rozdíl jenom senzoricky, a to musíte být zkušení. Když tu mouku otevřete, přivoníte si k ní a vypadá jinak, tak můžete zjistit, že jde o špaldu. Někdy nám lidé píšou, že si od konkurence koupili špaldovou mouku, která byla perfektní, nádherně se z ní peklo, že ji ani nerozeznali od hladké mouky. Proč tomu asi tak bylo?
A jak se vám, jako společnosti daří? Veřejně vaše výsledky nejdou dohledat, do sbírky listin výsledovky nedáváte od roku 2020.
Dlouhodobě se nám daří dobře, plníme profitabilitu dle nastavených cílů. Náklady nám vzrůstají prakticky každý měsíc. Počínaje logistikou nebo obaly. Energie jsou naštěstí poslední rok nebo dva stabilní, ale co hodně roste, to jsou mzdové náklady, ale ty rostou všem podnikům. Musíme tu situaci nějak řešit – spolupracujeme se středními školami v Litoměřicích a Kyjově, kde máme mlýny, ale i s vysokými školami. A aby se nám dařilo ještě lépe, tak rozjíždíme projekty s využitím AI.
Jaké?
Všechny projekty dohromady dají komplexní řešení pro výrobu. Jsme ve fázi, kdy zatím sbíráme data. Například uvidíme, kdo jakou má pšenici, v jaké kvalitě. A pak se to spáruje s naší vytížeností a výrobou, podle optimálního scénáře bychom mohli modelovat až na rok dopředu a pak si vybírat různé scénáře. Bude strašně fajn, když nám to vygeneruje, na jaký sklad budeme muset vést jakou paletu, aby byly systémy co nejefektivnější. Jde o plánování dopravy ale i spotřeby energie a její ceny o víkendech, ale i o víkendových přesčasech, kdy by lidé při lepším plánování mohli být doma. Budeme mít odpočinuté a spokojené zaměstnance a nižší náklady. Jsme první země v rámci naší skupiny, kde se podobný systém zkouší, je na nás obráceno hodně očí a je do nás výrazně zainvestováno. Ale je to běh na dlouhou trať, musí se vyřešit enormní množství detailů.
Proč si GoodMills vybrali zrovna ČR?
Jsme nejvíc otevření změnám a také blízce spolupracujeme s Rakouskem, kde je docela dost lidských zdrojů vč. externích konzultantů na AI. A není to tak daleko, jako kdybyste museli jezdit do Japonska. Navíc si jako společnost kapitálově i finančně vedeme dobře, tak podobné projekty jsou víceméně nutností pro další růst a posilování pozic v Evropě
Máte nějaké větší investice v rámci české výroby?
Modernizujeme prakticky neustále tam, kde vidíme příležitost pro zefektivnění. Třeba nyní v Kyjově investujeme do plně automatizovaného skladu, což jsme už dlouho plánovali. Řešili jsme efektivitu stávající budovy, jak tam dostat co nejvíce palet. Do výrobní linky jsme dávali nové válce, modernizujeme i druhou výrobní linku a měníme systém výroby ve spolupráci s rakouskými a maďarskými sesterskými mlýny. V Litoměřicích jsou zatím projekty naplánované a čekáme na souhlasné stanoviska. Výrazně také posilujeme přeshraniční spolupráci v rámci skupiny
Před časem jste informovali o podpoře lokálních opylovačů, jak vám to šlape?
Projekt nyní funguje druhou sezonu, kromě samotných včelařů podporujeme i zemědělce, kteří tvoří mezi poli medonosné pásy a včelám, ale i čmelákům a dalším opylovačům dopřávají potravu. Nyní máme přes 30 podpořených subjektů. Včelařům přispíváme na rozšíření včelstev, podporujeme i včelařské kroužky, které vychovávají nové včelaře a včelařky. V letošním roce jsme podpořili i dva projekty, které podporují návrat ohrožených druhů čmeláků do volné přírody. Při průměrné velikosti včelstva cca 50 000 včel lze říci, že v současné době podporujeme přes 1 500 000 včel.