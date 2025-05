Restaurace budou možná brzy muset psát, odkud mají maso

Například Potravinářská komora ČR, která zastupuje české producenty masa, by podobnou věc uvítala. Naopak podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka by šlo o další zbytečnou zátěž dopadající na pohostinská zařízení – kdo chce původ znát, může se už nyní zeptat kuchaře, ten tyto informace má.

Podle evropských pravidel se už nyní na prodávaném hovězím, vepřovém, drůbežím, kozím a skopovém masu musí značit stát původu, nicméně restaurace takovou povinnost plošně nemají. Na Slovensku se podle serveru Euractiv nejdřív zvedl v některých restauracích odpor, protože informovat o původu masa v každém menu bylo administrativně náročné. Nakonec se nalezl kompromis – restaurace musí tuto informaci buď dát na nástěnku, nebo jinak pro zákazníka viditelně, nebo musí informace předat na papírku na žádost zákazníka.

Že nemusí u těchto států zůstat, dokazuje i to, že aktuálně německá drůbežářská asociace (ZDG) naléhá na tamní spolkovou vládu, aby povinné označování zavedla také. Ve Francii jsou pak už nyní tlaky, aby se neoznačoval jenom původ masa, ale třeba i uzenin. Evropská komise se pak zdá nápadům otevřená, jak ale podle Euractivu informuje, nesměla by přinést nepřiměřenou administrativní zátěž.

Domníváme se, že spotřebitelé mají právo vědět, odkud pochází potraviny, které konzumují. Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek

V ČR se myšlenka líbí potravinářům. „Domníváme se, že spotřebitelé mají právo vědět, odkud pochází potraviny, které konzumují. Věříme, že zavedení jasného označování původu masa může také motivovat restaurace k pečlivějšímu výběru dodavatelů a k upřednostňování kvalitních surovin domácího původu před dovozy z třetích zemí. Ostatně již dnes některé restaurace na původu svých surovin stavějí svou pověst,“ říká mluvčí komory Marek Zemánek.

Pokud se restaurace rozhodnou o původu masa informovat, musí se tento údaj zakládat na pravdě, jinak mohou dostat pokutu od Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Podle Zemánka by se mohlo maso označovat ne celými slovy, ale třeba zkratkami nebo symboly, aby nebyly nápisy pro restauratéry náročné.

Do menu ne

Podle Stárka jsou ale podobné kroky přehnané. Restaurace v případě steaků často o původu informují, například u argentinské svíčkové. „Zbytečně bych nekomplikoval život jak zákazníkům, tak spotřebitelům. EU už je teď dostatečně přeregulovaná, a to i v našem oboru,“ řekl MF DNES prezident asociace.

Dokázal by si představit, že by údaje byly jenom na vyžádání, což je ale podle něj už realitou dnešních dnů. „Trackuje se původ masa od výrobce až ke spotřebiteli – kuchaři mají k dispozici štítky o původu, dokonce i to, z jakého chovu jsou,“ vysvětluje. Pokud tedy zákazníkovi na původu skutečně záleží, může se doptat už teď.