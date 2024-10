Mleté maso ve vaničce bude končit. Úspora v plastech je obrovská

„Jde o výraznou úsporu plastů. U tohoto masa toto balení nemá vliv na to, jak vypadá,“ popsali MF DNES a iDNES.cz zástupci Albertu. Řetězec Tesco pak upozorňuje, že by měl ročně ušetřit až 56 tun plastů díky tomu, že se zbaví vaniček a zavede takzvaný flow-pack. Menší obal podle firmy nejenom zmenšuje množství odpadu. Zároveň díky nižší hmotnosti zlevňuje přepravu, což vede ke snížení emisí spojených s logistikou.

Zákazníci by proto podle řetězce Tesco měli i méně platit. „Ihned po zavedení budou výrobky zařazeny mezi akční nabídky s ještě příznivějšími cenami,“ slibuje řetězec, který se o úsporu plastů snaží dlouhodobě. Už od roku 2020 například u svých privátních značek nepoužívá nerecyklovatelné nebo obtížně recyklovatelné obaly.

Předseda Českého svazu zpracovatelů masa Jaromír Kloud upozorňuje, že například u uzenin se obal flow-pack používá dlouhá léta. V kategorii mletého masa na něj přešel před čtyřmi lety německý řetězec Feneberg. Už tehdy přitom tvrdil, že se takto dají balit i citlivé výrobky, jako je čerstvé maso. Je vhodný také pro sýry nebo čerstvé těstoviny. Výhodou je, že obal zachovává původní vlastnosti pokrmu, tedy zejména brání přístupu kyslíku a vodní páry. Ne všechny řetězce ale novinka přesvědčila, například Kaufland o jejím zavedení zatím nepřemýšlí.

Odpadové plány jsou nerealistické

Agrární analytik Petr Havel předpokládá, že pokud se komfort spotřebitele kvůli novému obalu příliš nesníží, půjde o krok správným směrem. Zákazníci si ale na něj musí zvyknout a zjistit, jestli se například lehce neprotrhává nebo z něj nevytéká po otevření šťáva.Touto změnou však „obalová revoluce“ v Evropské unii nekončí.

EU totiž na výrobce i obchodní řetězce nadále bude tlačit, aby snižovali množství všech odpadů. „Určitě přijdou nová a sofistikovanější řešení, než že se něco dá do pytlíku,“ dodává Havel.

Výrobci potravin nicméně namítají, že evropské normy, které plánuje v dohledné době schvalovat Evropský parlament, nejsou uskutečnitelné. Podle doporučení Evropského parlamentu by se měla oproti roku 2020 do šesti let snížit produkce odpadů při zpracování a výrobě jídla o 20 procent a v maloobchodu, restauracích a domácnostech o 40 procent. Kritici přísnějších limitů argumentují mimo jiné tím, že v některých odvětvích odpad téměř nevzniká, čísla jsou podle nich vymyšlená od stolu.