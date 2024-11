Cenu másla ovlivňuje i nemoc modrých jazyků, sníží dlouhodobě dojivost

Krávy choroba většinou nezabíjí, ale šíří se v jejich populaci a snižuje dojivost o desetinu. Přes zimu by se měla nemoc, kterou přenášejí tiplíci (druh hmyzu), zastavit.

Navíc v ČR se podle něj více a více preferuje holštýnský skot, který má sice dobrou dojivost, nemá však tak dobré složení z hlediska tuku a bílkovin jako český strakatý skot (čestr). To vše má na cenu másla vliv. Ta se navíc nyní mění každý týden, tudíž je podle Brady možné, že v těchto komoditách se budou smlouvy, respektive změny ceny, domlouvat mezi potravináři a obchodníky s týdenní frekvencí. Nyní podle něj firma není schopná odhadovat ceny mléka na déle než čtvrt roku dopředu, dříve byly predikce na výrazně delší dobu.

Cena nakonec klesne až ve chvíli, kdy se sníží po másle a jiných výrobcích ze smetany poptávka. Mléčný tuk je podle něj luxusní surovinou, prakticky bílým zlatem. „Jde o to, jestli jsme si příliš nezvykli na to, že máslo musí stát do 50 korun,“ říká o dlouhodobém českém nákupním chování. Pokud se tento přístup nezmění, hrozí podle něj, že máslo a další živočišné komodity nakonec v EU nebudou, protože se je nevyplatí vyrábět.

Jak se měnily ceny másla Podle údajů Českého statistického úřadu stálo máslo v listopadu 283,8 Kč za kg, tedy necelých 71 korun za klasickou čtvrtkilovou kostku. O půl roku dřív, tedy v květnu, stálo ještě 170,5 Kč, tedy 42,6 Kč za čtvrt kilogramu.

Pro srovnání, v listopadu před dvěma lety, tedy tři čtvrtě roku po vypuknutí války na Ukrajině, stál kilogram 222,3 Kč.

Podle něj bude problémem ohledně živočišné výroby i generační obměna farmářů, která dostihne zejména Francii a Německo, kde podniká hodně malých zemědělců. „Když se budoucí nástupce podívá na život, který ho čeká, tak velmi často řekne, že to prostě dělat nechce,“ upozorňuje. Kromě nízkého sociálního statusu a finančního ocenění řeší farmáři často i to, že nemohou jet například na dovolenou, pokud nezajistí někoho, kdo se jim postará o hospodářství. Zároveň musí kvůli zvířatům velmi brzy vstávat.

K vysokým cenám se vyjádřil i antimonopolní úřad, který loni na jaře zveřejnil výsledky šetření, podle kterého nehledal žádné zakázané praktiky u výrobců másla, kuřecího masa, mléka ani dalších dvou komodit. Konstatoval, že v ČR jsou v těchto odvětvích většinou oligopoly, a to jak na straně výrobců, tak i maloobchodních řetězců. Podobná struktura trhu je podle úřadu normální, letos pak šetří kvůli vysokým cenám másla tento trh znovu, výsledky budou ale až na jaře příštího roku.

Podle Michala Brady není důvod, aby se z cen másla stalo politické téma, protože každý obyvatel ČR sní ročně kolem 5 kilogramů másla (cca 20 kostek), jde tak o roční navýšení rozpočtu o 1 200 korun.

Obrat Lactalisu překonal 6 miliard

Mlékárenství je byznys jako každý jiný, říká Brada. Firma loni sice zvýšila obrat o sedm procent na 6,04 miliardy korun, její zisk ale klesl skoro o čtvrtinu na necelých 88 milionů korun. Ziskovost je tak už hluboko pod dvěma procenty, která bývala ve většině trhu. Letos pak podle něj budou výsledky nejspíš podobné. Za snižujícím se ziskem podle ředitele Brady stojí rostoucí vstupní náklady, kromě vysokých cen elektřiny šlo o obalové materiály a také ceny ingrediencí, které vzrostly o více než 30 procent, náklady na dopravu pak o více než dvacetinu.

V posledním roce se ale trh už začal měnit, lidé zvyšují útratu a nakupují i prémiovější zboží. Například loni uvedený Termix Extra má nyní už v segmentu termixů sedm procent bez toho, aby snižoval podíl prodejů klasických termixových řad. Skvěle pak podle něj funguje i Termix Šejk. „Před třemi lety bychom se uvedení těchto produktů na trh obávali. Zkusili jsme několik inovací, které už nyní na trhu nejsou, celý trh byl v náladě strachu, protože zákazníci si hodně hlídali nákupní košíky,“ popsal Brada.

Do budoucna pak bude stále velkým tématem ekologie, mimo jiné snaha o snižování množství používaných plastů. Zatím má firma poslední tři výrobky, které mají tzv. rukávky, tedy plastové obaly ještě nad plastovým obalem, do budoucna je nejspíš mít nebude. Také řeší obaly pro mozzarelly, které by měly být z jednoho materiálu, zatímco nyní jsou ze směsi polyamidu a polyethylenu. Firma se zabývá také gramáží plastových obalů u jogurtů nebo smetan.