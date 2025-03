Chystané vyšší poplatky za obaly zbytečně zdraží potraviny, říkají všichni zúčastnění

Do zákona o obalech se totiž před několika lety dostala douška, že ke zvýšení rezervy musí dojít nejpozději do pěti let. A tento termín uplyne na začátku roku 2027.

„V případě, že nedojde k legislativní úpravě ustanovení o rezervách do konce května tohoto roku, budeme bohužel nuceni v průběhu následujícího jeden a půl roku doplnit rezervy zhruba o 1,5 miliardy Kč. Technicky to znamená již od 1. července 2025 zvýšit poplatky za obaly až o 13 procent. Stále však doufáme, že parlament požadavek na rezervu sníží,“ říká mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová.

Podle ní slouží rezerva k případnému pokrytí pohledávek, ani firma sama dokonce zvyšování nechce. „Pro takový účel zcela postačuje objem 25 procent ročních nákladů a jakýkoli vyšší požadavek jen umrtvuje finanční prostředky hrazené výrobci baleného zboží a zbytečně prodražuje balené zboží,“ dodala.

Potravináři pak upozorňují, že obalové náklady v posledních letech stoupají. Mezi lety 2020 a 2024 se například u cukrovarů zvýšila cena za tunu papíru z 23 450 korun na 37 125 Kč, poplatek pro EKO-KOM pak z 2586 korun za tunu pak skoro na dvojnásobek. U kombinovaných materiálů stál poplatek EKO-KOM na začátku období 6346 korun za tunu, loni pak už 22 488 Kč.

„Za téměř dvacet let, co jsem v cukrovaru, nepamatuji tak extrémní a rychlý nárůst cen vstupních surovin, materiálů a různých poplatků, jako to vidíme v poslední době. Některé položky během roku zdražují několikrát po sobě. Provozní náklady se nám za poslední roky zvýšily o desítky milionů korun,“ řekl generální ředitel společnosti Tereos TTD Martin Kolář.

Zákon u ledu

Komora na zvýšení rezervy upozorňuje podle své prezidentky Dany Večeřové už dva roky. Naposledy na začátku března o tom pak zaslala dopis premiérovi a resortním ministrům.

„My už nevíme, jakým způsobem na to politiky ještě více upozornit. Je ale pozoruhodné, že právě politici chtějí levné potraviny, ale svými kroky naopak neustále zvyšují firmám náklady. Už není prostor pro nějaké další debaty. Je nutné urychleně přijmout řešení, včera bylo pozdě,“ řekla prezidentka.

Podobného názoru je pak i předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková. „Místo toho, aby poslanci usnadnili situaci podnikatelům, nechali projednání zákona u ledu, což může znamenat zdražení produktů na pultech obchodů,“ sdělila.

Ve Sněmovně dokonce leží návrh zákona o obalech, který se snížením rezervy znovu na 25 procent nákladů počítá. Jenže je součástí změny zákona, která přináší povinné zálohování pro PET lahve a plechovek na nápoje. A tato předloha v březnu neprošla ani prvním sněmovním čtením, které by se ale mohlo brzy opakovat.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Veroniky Krejčí vláda ve svém návrhu se snížením povinné rezervy počítá. „MŽP považuje za nutné projednat změnu tohoto zákona a děkuje potravinářské komoře za podporu,“ uvedla.

Podle Jiřího Michaliska – mimo jiné senior manažera sběrny surovin, který za TOP 09 dochází na koaliční zemědělská jednání – je sice koaliční shoda, že by se rezerva zvedat nemusela, ale stále není jasné, zda by se podobná věc stihla projednat třeba i ve zrychleném režimu zvláštním zákonem. K tomu by totiž byla potřeba i podpora opozice.

„Kolektivní systém EKO-KOM by měl v prvé řadě primárně zabezpečit způsob nakládání s obaly, za které vybere zálohy od výrobců, než shromažďovat navyšovanými poplatky svůj kapitál, který uplatňuje na mzdy neproduktivních manažerů,“ uzavřel.