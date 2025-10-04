Masozávod patří Kauflandu, jde o jediný firemní masokombinát, další čtyři jsou v Německu. Z ČR se zásobují všechny české Kauflandy i slovenské filiálky.
V Modleticích se vyrábí 117 produktů, zpracovává se zde z 88 procent vepřové a z 12 procent hovězí maso. Denně průměrně projde závodem, kde pracuje na 400 zaměstnanců, kolem 175 tun masa. Maso bere z Plané nad Lužnicí, ale i z dalších českých a moravských jatek.
„Přestože soběstačnost České republiky ve vepřovém mase nepřesahuje 45 procent, daří se nám naplnit potřeby nákupu vepřových půlek od českých dodavatelů a tím podporovat místní produkci,“ říká vedoucí provozu masozávodu Vladimír Janda. I tak ale česká výroba pro celou produkci výrobků z vepřového nestačí, masozávod tak polovinu vepřového nakupuje v Německu.
Podle Jandy totiž nikdy nefungoval v ČR trh s masem tak jako u západních sousedů. V Česku měly masokombináty i porážky a prodávaly tak pouze maso, které už v rámci svých potravinářských výrob nedokázaly zpracovat. U Němců naopak fungují i čistě obchodní jatky. „V ČR si neobjednáte kamion krkovic. Maximálně tak, že je seženete od deseti dodavatelů dohromady,“ popisuje české reálie.
Zatímco v jiných závodech je často většina pracovníků zahraničních, v Modleticích, asi i kvůli skoro pražské lokalitě, zaznívá většinou čeština. Ze 400 lidí je podle Jandy 45 pracovníků z Ukrajiny, několik lidí pak z Bulharska, několik pracovníků z Kazachstánu, pracují zde i pracovníci z Filipín, kteří se pro Evropu stávají stále důležitějším státem z hlediska pracovní síly. Na rozdíl od jiných závodů podnik aktuálně neřeší velký podstav. Kromě najímání agenturních pracovníků si také zaškoluje několik učňů, kteří by do budoucna mohli nastoupit do firmy.
V minulosti se z firmy z Modletic, která funguje už 22 let, vyvážela do Německa uzená masa, vnitřnosti či drobné výřezy. Ty se aktuálně uplatní při výrobě mletých mas a nově zavedené výrobě uzenin. V minulých letech se u našich německých sousedů zavedl několikastupňový systém úrovně welfare. A přestože je v České republice úroveň welfare na velmi dobré úrovni a přibližně 90 procent českých producentů prasat by splňovalo požadované podmínky, je vývoz masa do Německa od nás v současné době prakticky nemožný.
Na Moravě není o vinné klobásy zájem
V závodu se vyrábí prakticky všechno zboží celoročně, mění se pouze rozsah výroby. Některé artikly se pak podle Jandy prodávají prakticky jen v některých regionech. Například o vinné klobásy není tolik zájem na Moravě, lidé nejsou zvyklí je kupovat. I tak je ale podle něj závod jedním z největších spotřebních míst na víno, v prosinci se do klobás během dvou týdnů spotřebuje na 5 000 litrů zkvašeného nápoje.
Podle Jandy je pak masozávod největším výrobcem uzených mas v republice. Denně jich vyrobí nad 25 tun, udí bukovými štěpky a kolegové z Německa podle něj závidí kvalitu zbarvení uzených mas.
Poslední velkou investicí v závodu byl automatizovaný sklad, nyní firma také rozšířila výrobu paštik nebo měkkých salámů. Do budoucna ale přemýšlí o dalších výrobních inovacích.