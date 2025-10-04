Každý devátý český čuník projde přes nás, říká vedoucí provozu v Modleticích

Jan Drahorád
  17:00
Čtvrt milionu prasat, tedy zhruba 11 procent českých poražených vepřů, projde v podobě předpřipravených půlek skrze jeden z největších českých potravinářských závodů. Z něj se denně několik kilometrů od Prahy v Modleticích vyrábí čerstvé, mleté a uzené maso, vinné klobásy a nově také paštiky.
Maso se před krájením krátce zmrazí, aby se lépe řezalo na jednotlivé plátky...

Maso se před krájením krátce zmrazí, aby se lépe řezalo na jednotlivé plátky (říjen 2025). | foto: Kaufland

Vedoucí provozu v Modleticích Vladimír Janda (říjen 2025).
Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...
Vyuzené kusy masa jdou následně do baličky. (říjen 2025)
Pověšené vepřové půlky v Modleticích (říjen 2025)
7 fotografií

Masozávod patří Kauflandu, jde o jediný firemní masokombinát, další čtyři jsou v Německu. Z ČR se zásobují všechny české Kauflandy i slovenské filiálky.

V Modleticích se vyrábí 117 produktů, zpracovává se zde z 88 procent vepřové a z 12 procent hovězí maso. Denně průměrně projde závodem, kde pracuje na 400 zaměstnanců, kolem 175 tun masa. Maso bere z Plané nad Lužnicí, ale i z dalších českých a moravských jatek.

„Přestože soběstačnost České republiky ve vepřovém mase nepřesahuje 45 procent, daří se nám naplnit potřeby nákupu vepřových půlek od českých dodavatelů a tím podporovat místní produkci,“ říká vedoucí provozu masozávodu Vladimír Janda. I tak ale česká výroba pro celou produkci výrobků z vepřového nestačí, masozávod tak polovinu vepřového nakupuje v Německu.

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Podle Jandy totiž nikdy nefungoval v ČR trh s masem tak jako u západních sousedů. V Česku měly masokombináty i porážky a prodávaly tak pouze maso, které už v rámci svých potravinářských výrob nedokázaly zpracovat. U Němců naopak fungují i čistě obchodní jatky. „V ČR si neobjednáte kamion krkovic. Maximálně tak, že je seženete od deseti dodavatelů dohromady,“ popisuje české reálie.

Zatímco v jiných závodech je často většina pracovníků zahraničních, v Modleticích, asi i kvůli skoro pražské lokalitě, zaznívá většinou čeština. Ze 400 lidí je podle Jandy 45 pracovníků z Ukrajiny, několik lidí pak z Bulharska, několik pracovníků z Kazachstánu, pracují zde i pracovníci z Filipín, kteří se pro Evropu stávají stále důležitějším státem z hlediska pracovní síly. Na rozdíl od jiných závodů podnik aktuálně neřeší velký podstav. Kromě najímání agenturních pracovníků si také zaškoluje několik učňů, kteří by do budoucna mohli nastoupit do firmy.

V minulosti se z firmy z Modletic, která funguje už 22 let, vyvážela do Německa uzená masa, vnitřnosti či drobné výřezy. Ty se aktuálně uplatní při výrobě mletých mas a nově zavedené výrobě uzenin. V minulých letech se u našich německých sousedů zavedl několikastupňový systém úrovně welfare. A přestože je v České republice úroveň welfare na velmi dobré úrovni a přibližně 90 procent českých producentů prasat by splňovalo požadované podmínky, je vývoz masa do Německa od nás v současné době prakticky nemožný.

Na Moravě není o vinné klobásy zájem

V závodu se vyrábí prakticky všechno zboží celoročně, mění se pouze rozsah výroby. Některé artikly se pak podle Jandy prodávají prakticky jen v některých regionech. Například o vinné klobásy není tolik zájem na Moravě, lidé nejsou zvyklí je kupovat. I tak je ale podle něj závod jedním z největších spotřebních míst na víno, v prosinci se do klobás během dvou týdnů spotřebuje na 5 000 litrů zkvašeného nápoje.

Krmit zrána musí už i šéfové farem. Pracovat v zemědělství se lidé nehrnou

Podle Jandy je pak masozávod největším výrobcem uzených mas v republice. Denně jich vyrobí nad 25 tun, udí bukovými štěpky a kolegové z Německa podle něj závidí kvalitu zbarvení uzených mas.

Poslední velkou investicí v závodu byl automatizovaný sklad, nyní firma také rozšířila výrobu paštik nebo měkkých salámů. Do budoucna ale přemýšlí o dalších výrobních inovacích.

