Stát chystá změnu značek kvality potravin. Prvním krokem je škrt peněz

Jak už dřív uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý, minimálně značka Klasa, na kterou šly v minulosti nejvyšší sumy a která na trhu funguje už od roku 2004, je přežitá. Snížení rozpočtu o čtvrtinu se nemusí vypadat jako tak velký škrt, v posledních dvou letech ale inflace překonala dohromady 20 procent, ten by se pro stejné výsledky propagace musel také dorovnat.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se i po snížení rozpočtu samotná kvalita propagace nezhorší. Jak řekl na sněmovním zemědělském výboru, mělo by se zasáhnout pouze do výběrových řízení, kterými se kampaně přidělovaly jednotlivým soukromým agenturám.

To ale například podle Potravinářské komory ČR není tak jednoduché, jak si ministr představuje. Její prezidentka Dana Večeřová by si spíš přála znovuzrození Klasy. „Ano, pojďme se bavit o tom, že by se kampaň inovovala, opravila, že by se dělala jinak a přijatelněji. Zahrnula by se tam udržitelnost, uhlíková stopa, dopravní vzdálenosti a podobné věci, které nyní hýbou veřejností. Ale to snížení rozpočtu je velmi nešťastné. Pak se prakticky dostaneme do situace, že kampaň bude neviditelná,“ řekla na dotaz MF DNES.

CO JE REGIONÁLNÍ POTRAVINA Značku Regionální potravina uděluje na základě krajských soutěží ministerstvo ve 13 krajích nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům. Výrobky musí být z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj, ať již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální recepturou. Poroty vybírají vždy jeden vítězný výrobek v devíti kategoriích. Oceněné výrobky získávají certifikát a právo užívat značku po dobu čtyř let. Soutěžit o značku mohou pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Podle SZIF používá označení nyní 526 výrobků od 377 producentů.

Ministr chce také vytvořit poblíž pražského Václavského náměstí obchod, ve kterém by se oceňované zboží prodávalo. Nejspíš se otevře v prvních měsících příštího roku.

Myšlenka, že propagaci dělá sám SZIF, je podle Večeřové nepředstavitelná. „To jsou kampaně, které jsou velmi náročné a na to skutečně musí být odborníci, nejde to dělat od stolu. Představa, že by to dělal odbor, který má asi pět zaměstnanců z nichž marketing skutečně mají vystudovaní dva, tím se jich nechci dotknout, ale je to doopravdy nereálné,“ popsala. V minulosti se pak také hovořilo o vytvoření marketingového fondu po vzoru Vinařského fondu ČR, kam by stát i potravináři přispívali stejnou měrou, se spouštěním nových fondů ale stát podle informací MF DNES nyní moc nepočítá.

Klasa mrtvá, říkají odborníci

Ministr také nedávno vyzval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, aby se do diskuse zapojil a přinesl mu návrhy na renesanci značek kvality. Podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy je ale Klasa prakticky mrtvá a peníze do ní investované jsou vyhozené. Podpora Regionální potraviny podle něj má smysl, je také ochoten se bavit o větší podpoře odbytu oceněných potravin. S návrhy chce za ministrem zajít nejdřív až v lednu.

Mluvčí SZIF Eva Češpiva MF DNES sdělila, že se nemůže konkrétně k příštímu roku zatím vyjádřit, protože souhrn aktivit se bude teprve s ministerstvem projednávat v lednu. Podle ní v příštím roce bude dobíhat rámcové dohody s doposud vysoutěženými agenturami. Očekává také účast značky na mezinárodních veletrzích jako je IGW v Berlíně nebo na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích.

CO JE KLASA Logo Klasa slouží spotřebitelům k lepší orientaci na tuzemském trhu s potravinami. Označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s dalšími běžně dostupnými potravinami. Výrobci musí prokázat výjimečné kvalitativní charakteristiky přihlášených produktů, ministr zemědělství pak těmto potravinářským a zemědělským výrobkům uděluje značku na dobu tří let. Podle údajů SZIF bylo v polovině prosince oceněna 946 výrobků od 273 producentů.

U Regionální potraviny pak očekává ještě kampaň v tisku i televizi, ale také propagační aktivity v krajích. Kampaň na podporu biopotravin podle ní bude v příštím roce už hlavně řešená interně na SZIF. „Předpokládáme, že se bude soutěžit nákup mediálního prostoru, pro který využijeme již vyhotovené vizuály a spoty,“ doplnila.