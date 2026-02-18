V průměru se v Praze zjistily chyby v restauracích ve zhruba devíti procentech případů. Kontrola 14 podniků je poměrně výrazná, podle Zolmanové na internetu našli veterináři zhruba 20 halal podniků na celém území Prahy. Letos pak rizikové firmy hodlají kontrolovat i nadále, některé podle ní ale zmizí, jiné se zase objeví.
Zabavená hlava představuje pro provozovatele zařízení velký problém, musí se podle Zolmanové likvidovat jako rizikový materiál v kafilerii. Důvodem je možné riziko šíření BSE, tedy nemoci šílených krav.
|
Zabavili hovězí hlavu i s očima. Uzbecké restauraci v Praze hrozí pokuta 50 milionů
Provozovatel pak měl na místě v zázemí více než 130 kg masa v neoriginálních obalech bez dokladů o původu. „Obaly na mase byly porušeny a nebránily tak možné kontaminaci potravin. Část produktů jevila známky tzv. vymražení, což svědčilo o nevhodném postupu při zamražování,“ uvedli tehdy veterináři.
Halal
v překladu znamená „povolený, přípustný“, je termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny.
Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je spojena rituální porážka.
V případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříznutím, či pokud zvíře uhyne před vykrvácením, je maso považováno za znehodnocené.
V Česku se ročně tímto způsobem porazí podle dat Státní veterinární správy kolem 150 kusů skotu, nad 100 ovcí a kolem 60 tisíc kuřat, což není ani promile poražené drůbeže.
V chladicím boxu na místě pak našli dalších více než 160 kg živočišných produktů. „Konkrétně se jednalo o jehněčí jatečně upravená těla bez značky zdravotní nezávadnosti z jatek a hovězí výsekové díly bez identifikačního označení,“ doplnil tedy za Státní veterinární správu Petr Majer. Provozovateli hrozila až 50milionová pokuta. Nakonec dostala restaurace pokutu 120 tisíc korun.
Velký zátah na restaurace
Následně veterináři naplánovali větší zátah na restaurace, v nichž zjistili nevyhovující teploty masa, zboží neznámého původu i nedostatky v hygieně. Některé kusy masa měly dodací listy, které veterináře přivedly do neregistrovaného řeznictví. V něm objevili 20 skopců a jehňat bez značky zdravotní nezávadnosti a bez dokladu původu, nařídili tak likvidaci 394 kilogramů masa.
Řeznictví dostalo pokutu 150 tisíc korun, ředitelka městské veterinární správy Kateřina Březinová uvedla, že i když pochybení byla velká, šlo o malý provoz. Milionové pokuty se většinou dávají větším korporátům.
Pražská „veterina“ má 34,5 pracovního úvazku, loni nastoupilo do služby šest nových, zatím nezkušených pracovníků, které nyní kolegové zaučují. Kromě hygieny potraviny kontrolují veterináři také welfare, dozorují dovoz zásilek skrz pražské letiště, či kontrolují jediná pražská jatka.
|
Týrané ryby a stovky kil nevyhovujícího masa. V tržnici SAPA jsou chyby časté
Loni se dohromady s policií zaměřili veterináři mimo jiné (a jako každý rok) na kontroly vietnamské tržnice SAPA, kde provedli 35 kontrol, podíl se závadou byl 57 procent. V areálu nařídili loni likvidaci 6,2 tun masa vnitřností, produktů rybolovu a dalších, meziročně toto množství stouplo na více než dvojnásobek.