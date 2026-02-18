Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Jan Drahorád
  16:05
Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v 36 procentech,“ řekla na tiskové konferenci ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Městské veterinární správy Naděžda Zolmanová.
Fotogalerie3

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300 kilogramů nevyhovujících potravin. (29. července 2025) | foto: Státní veterinární správa

V průměru se v Praze zjistily chyby v restauracích ve zhruba devíti procentech případů. Kontrola 14 podniků je poměrně výrazná, podle Zolmanové na internetu našli veterináři zhruba 20 halal podniků na celém území Prahy. Letos pak rizikové firmy hodlají kontrolovat i nadále, některé podle ní ale zmizí, jiné se zase objeví.

Zabavená hlava představuje pro provozovatele zařízení velký problém, musí se podle Zolmanové likvidovat jako rizikový materiál v kafilerii. Důvodem je možné riziko šíření BSE, tedy nemoci šílených krav.

Zabavili hovězí hlavu i s očima. Uzbecké restauraci v Praze hrozí pokuta 50 milionů

Provozovatel pak měl na místě v zázemí více než 130 kg masa v neoriginálních obalech bez dokladů o původu. „Obaly na mase byly porušeny a nebránily tak možné kontaminaci potravin. Část produktů jevila známky tzv. vymražení, což svědčilo o nevhodném postupu při zamražování,“ uvedli tehdy veterináři.

Halal

v překladu znamená „povolený, přípustný“, je termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny.
Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat, vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku.

Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je spojena rituální porážka.

V případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříznutím, či pokud zvíře uhyne před vykrvácením, je maso považováno za znehodnocené.

V Česku se ročně tímto způsobem porazí podle dat Státní veterinární správy kolem 150 kusů skotu, nad 100 ovcí a kolem 60 tisíc kuřat, což není ani promile poražené drůbeže.

V chladicím boxu na místě pak našli dalších více než 160 kg živočišných produktů. „Konkrétně se jednalo o jehněčí jatečně upravená těla bez značky zdravotní nezávadnosti z jatek a hovězí výsekové díly bez identifikačního označení,“ doplnil tedy za Státní veterinární správu Petr Majer. Provozovateli hrozila až 50milionová pokuta. Nakonec dostala restaurace pokutu 120 tisíc korun.

Velký zátah na restaurace

Následně veterináři naplánovali větší zátah na restaurace, v nichž zjistili nevyhovující teploty masa, zboží neznámého původu i nedostatky v hygieně. Některé kusy masa měly dodací listy, které veterináře přivedly do neregistrovaného řeznictví. V něm objevili 20 skopců a jehňat bez značky zdravotní nezávadnosti a bez dokladu původu, nařídili tak likvidaci 394 kilogramů masa.

Řeznictví dostalo pokutu 150 tisíc korun, ředitelka městské veterinární správy Kateřina Březinová uvedla, že i když pochybení byla velká, šlo o malý provoz. Milionové pokuty se většinou dávají větším korporátům.

Pražská „veterina“ má 34,5 pracovního úvazku, loni nastoupilo do služby šest nových, zatím nezkušených pracovníků, které nyní kolegové zaučují. Kromě hygieny potraviny kontrolují veterináři také welfare, dozorují dovoz zásilek skrz pražské letiště, či kontrolují jediná pražská jatka.

Týrané ryby a stovky kil nevyhovujícího masa. V tržnici SAPA jsou chyby časté

Loni se dohromady s policií zaměřili veterináři mimo jiné (a jako každý rok) na kontroly vietnamské tržnice SAPA, kde provedli 35 kontrol, podíl se závadou byl 57 procent. V areálu nařídili loni likvidaci 6,2 tun masa vnitřností, produktů rybolovu a dalších, meziročně toto množství stouplo na více než dvojnásobek.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Navigaru spoluzaložil český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San...

Firmy dnes masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, byznysový přínos při vývoji softwaru. Na tento problém...

18. února 2026

ČEZ prohrál arbitráž s Bulharskem, náhradu škody nedostane

Energetická skupina ČEZ

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů...

18. února 2026  14:41

V Bruselu začíná bitva o regulaci tabáku. Změny přišly na poslední chvíli

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobi&#326;š na snímku z roku...

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na poslední chvíli předložil pracovní skupině Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) sérii pozměňujících návrhů týkající se...

18. února 2026  13:46

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

V roce 2000 se strategickým partnerem Slovnaftu stala společnost MOL Nyrt. Od...

Slovenská vláda vyhlásila ve středu kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu stav ropné nouze. Opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica zároveň souhlasil s...

18. února 2026  12:44

Výroba elektřiny loni vzrostla. Česko zůstalo čistým exportérem, potvrzuje ERÚ

Ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny, plynu i tepla v loňském roce stoupla, přičemž největší nárůst byl zaznamenán u plynu. Výroba elektřiny se zvýšila a Česko zůstalo jejím čistým exportérem. Rostla i výroba tepla ze...

18. února 2026  11:58

Trumpova politika přináší plody. Japonsko oznámilo obrovské investice v USA

Donald Trump (16. února 2026)

Japonsko bude investovat do tří energetických a průmyslových projektů ve Spojených státech v hodnotě 36 miliard dolarů (738 miliard Kč). V úterý to na sociální síti Truth Social oznámil americký...

18. února 2026  10:21

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

18. února 2026  9:50

Lesy ČR povede Josef Vojáček, podnik už řídil za minulé Babišovy vlády

Josef Vojáček, generální ředitel podniku Lesy České republiky

Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky bude Josef Vojáček. Podnik vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Vojáček uspěl ve výběrovém...

18. února 2026  8:48,  aktualizováno  9:13

Zamrzlý Balt ničí ruský export, Moskva přesouvá ledoborce do Finského zálivu

Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)

Nejvíce zamrzlé Baltské moře za posledních 15 let ohrožuje ruský export. Moskva je nucena přesouvat ledoborce z Arktidy do Finského zálivu. Ledové podmínky ve spojení s nedostatkem plavidel se...

18. února 2026  9:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Okurky v Rusku zdražily na trojnásobek. Asi jsou ze zlata, neskrývají lidé frustraci

Okurky a rajčata v obchodě v Moskvě (3. června 2011)

Ceny okurek, které jsou v Rusku oblíbenou součástí mnoha pokrmů, se výrazně zvedly. Zdražení pobouřilo spotřebitele a vzbudilo také znepokojení mezi politiky, kteří se v době války proti Ukrajině...

18. února 2026  8:18

Lidl mění strategii v USA. Dobývá srdce zákazníků kvalitou a nízkou cenou

Prodejna supermarketu Lidl v New Yorku

Německý řetězec Lidl si po restrukturalizaci v USA buduje pověst nejagilnějšího hráče na trhu. Společně s konkurenčním diskontem Aldi se snaží dobýt srdce amerických zákazníků a zdá se, že ti na...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.