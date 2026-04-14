Fialka se takto vyjádřil po úterním prvním zasedání meziresortní skupiny ohledně transparentnosti potravin. Skupina se pak také bavila o aktuálních cenách potravin a jejich možném zvyšování do budoucna kvůli vývoji konfliktu na Blízkém východě. Zatím ale podle něj není důvod k jakémukoliv zásahu.
Fialka pak chce dál řešit i podle něj tzv. falešné slevy, tedy případy, kdy je za slevu označované zboží ve slevě většinu roku, tedy podle něj ve skutečnosti nejde o slevu, ale prodej za „normální cenu“ je ve skutečnosti přirážkou.
Jak ale budou konkrétní opatření vypadat, zatím nechtěl předjímat, skupina se má znovu sejít na začátku června. Do té doby chce Fialka zjistit, zda se podobné praktiky nedají postihovat už podle současných zákonů, nebo zda by se pro změnu muselo sáhnout do legislativy. Dodal ale, že i pokud některé návrhy změn skupina představí, bude záviset jenom na vládě, zda je nakonec přijme a předá na schválení zákonodárcům. Se zástupci obchodníků a třeba potravinářů se pak chce sejít ještě v půlce května.
Svaz obchodu s kritikou „falešných slev“ nesouhlasí. „Je nutné rozlišovat mezi skutečnou slevou a běžnou marketingovou komunikací ceny. Potravinový ombudsman by se měl jako státní úředník řídit platnými zákony. A ty jasně říkají, že pojmy jako Naše cena nejsou slevovou komunikací. Důrazně proto Jindřicha Fialku vyzýváme, aby neporušoval zákony a nekřivil jejich význam ve snaze získat si mediální pozornost,“ reagoval na Fialkovo vystoupení Prouza.
Jde jen o marketing, ne o slevu, říká svaz
Podle něj jsou podobná označení typu „Skvělá cena“ standardní marketingové nástroje, které slouží k orientaci zákazníka v silně konkurenčním prostředí. „Tento výklad navíc odpovídá metodice Česká obchodní inspekce, která jasně uvádí, že za informaci o slevě se považují sdělení vyvolávající dojem snížení ceny, tedy například procentní či korunové slevy nebo ‚Black Friday’,“ doplnil prezident svazu.
Ombudsman také zmínil, že se bude zabývat otázkou prodejů zboží za podnákupní ceny, může podle něj přijít jakési „zpřesnění“. Rozhodně však nechce řešit prodeje za podnákladové ceny, nešlo by náklady u jednotlivých desítek tisíc položek zjišťovat a norma by pak podle něj byla nevymahatelná a enormně administrativně náročná.
Již těsně po svém jmenování hovořil o tom, že bude chtít znát názor ministerstva financí například na výběr daně z přidané hodnoty (DPH) u zboží, které se prodává pod nákupní cenou. „Kdybych byl podnikatelský subjekt, který by teoreticky nevytvářel zisk, ale pouze platil reklamu, kterou si stejně dám do nákladů, tak by se to asi líbit nemuselo. Ale zatím to máme pouze v pozici nějakého průměrování a vzorců. Ale z hlediska toho výrobního odvětví, historicky jsme tu měli třeba akce s rohlíkem za padesátník nebo mlékem za korunu. A tehdy jsme dostávali stížnosti od občanů i zemědělců, že si někdo dělá legraci, že znevažuje práci a výrobu toho daného odvětví,“ vysvětloval. Dlouhodobě si na prodeje za příliš nízké ceny stěžují výrobci mléka a drůbežího masa.
Potraviny zatím nezdražují
Zatím ceny potravin tlumí inflaci, která podle aktuálních údajů zrychlila v březnu hlavně kvůli zdražení paliv meziročně na 1,9 procenta, meziměsíčně se ceny zvedly o 0,6 procenta. Česko tak mělo 11. nejnižší inflaci ze 41 evropských zemí, třeba na Slovensku činila 3,7 procenta, v Rakousku pak 3,1 procenta. Podle Fialky tak není žádný důvod zasahovat, ačkoliv se již signály, že pokud se situace nezmění, dojde například ke zdražení hnojiv, což se následně propíše i do cen potravin, objevují.
Podle mluvčího Potravinářského komory ČR Marka Zemánka se ale například už v pekařině začínají problémy s dražšími palivy propisovat. „Specifikem pekařiny je vysoká logistická náročnost, jelikož čerstvé pečivo se do obchodů zaváží i několikrát denně. Některé pekárny proto zvažují zavedení palivových příplatků, aby vůbec dokázaly pokrýt své základní výdaje za dopravu,“ vysvětlil mluvčí. Současné ceny paliv jsou pak podle něj pouze špičkou ledovce. „Zásadní dopad na obor má také nárůst mezd, zvyšující se poplatky za servis výrobních linek a obecně rekordní ceny nových technologií. Tato kombinace nákladů je již pro mnohé regionální výrobce neudržitelná,“ tvrdí.
Fialka jakožto dlouholetý pracovník ministerstva usedl do nově zřízené funkce ombudsmana letos v únoru. Od občanů od té doby obdržel desítky podnětů, chaos je podle něj právě ve slevových akcích. „Přijímáme konkrétní podněty od občanů, struktura je aktuálně 53 procent k cenotvorbě, 23 procent k označování potravin, tedy etiketám, 12 procent ke kvalitě a bezpečnosti potravin a 12 procent jsou ostatní podněty,“ uzavřel Fialka.