Změny v daních už nechceme, odmítám daň na cukr i víno, říká ministr Výborný

V posledních týdnech přišla koaliční TOP 09 s oprášením návrhu na zvyšování některých daní týkajících se ministerstva zemědělství. Mezi potravináři nyní zvlášť rezonuje spotřební daň na slazené nápoje. Jak se k této iniciativě stavíte a vedlo by to podle vás ke snížení konzumace cukru?

Jsem doopravdy přesvědčen, že nevedlo, a nepodporuji ji. Je lépe jít jinou cestou než restriktivní. Nyní je to uvalování daně na cukr a nevím, co přijde příště. Někdo možná přijde s tím, že nejméně zdravé je hovězí maso, a bude ho chtít zatížit spotřební daní. Podle mne to není cesta, po které by se měla ČR ubírat. Za mně je cestou jednoznačně prevence, máme se snažit – a na MZe si myslím, že to do určité míry děláme – pomáhat s preferencí zdravých potravin a také řešit otázku servisu vůči spotřebitelům. Tedy aby bylo viditelně označováno množství všech látek včetně cukru v těch daných potravinách.

Když se podíváte na mapu světa, tak uvidíte, že tady máme jednoznačně nadprodukci, to je to, co tlačí ceny dolů.