Pomoc státu je jako plivnutí do moře, řekla o 270 milionech šéfka potravinářů

„Voláme po dotování nebo zastropování cen energií. Některé firmy chtějí končit, protože to už neutáhnou. Ale takhle to dál nejde. Všechny okolní státy dotují své potravináře daleko více než my,“ dodala prezidentka.

Stát by podle ní měl využít alespoň 200procentní kofinancování evropské pomoci, dvojnásobek by tak měl dát z vlastních zdrojů. „Ale ani tak to není něco, co by situaci vyřešilo,“ dodala. Peníze by se podle ní měly soustředit na suroviny, které se v ČR zpracují, nikoliv na komodity, které se vyvezou, zpracují v zahraničí a do ČR dovezou, jako jsou například jogurty z Německa.

Podle ní potravinářské podniky prochází řadou negativních vlivů – nejdřív šlo o koronavirovou pandemii, následoval pád distributorů energie a nyní válka na Ukrajině. „A současná vláda nereaguje, asi je jí to jedno. Doporučuje, abychom si oblékli termoprádlo a svetry. A doporučení výrobcům má být, aby přestali vyrábět?“ zeptala se.

Výrobci potravin podle ní nejsou schopní dodržovat rozpočty, protože se skokově zvedají kromě cen energií a pohonných hmot také ceny surovin. „Nejhorší je, že nikdo neví, kdy to skončí,“ doplnila.

Evropská unie by podle ní měla rozhodně přehodnotit tzv. Green Deal, tedy Zelenou úmluvu. Prezidentka uvedla, že bude nutné vyrábět daleko více potravin, pozemky se nebudou smět nechávat ladem, jak to dokument předpokládal. „Vzniká obava, jestli bude dostatek plynu a ropy a vláda není schopna říct, jestli bude potravinářský průmysl mezi těmi, kteří budou zásobeni,“ dodala.

Pokud by se zvyšované náklady plně odrazily do cen, nebudou podle potravinářů schopni mnozí obyvatelé koupit si ani základní potraviny.

Komora vyzvala vládu k řešení energetické krize už na začátku března. Náklady na plyn meziročně vzrostly až o 1000 procent, ceny elektřiny stouply o trojnásobek, uvedla tehdy komora. Zástupci konzervárenského průmyslu předpokládají nárůst přímých výrobních nákladů proti loňsku zhruba o 61 procent. Komora také vyzvala vládu k rychlému řešení energetické krize.

Navíc nejspíš nadále porostou i ceny zemědělské výroby. Podle průzkumu Agrární komory ČR mezi zhruba 270 firmami, který má iDNES.cz k dispozici, více než čtvrtina zemědělců nemá vůbec žádné zásoby minerálních hnojiv. Necelá čtvrtina jich pak má zásobu na celou sezonu, polovině zásoby hnojiv na celou sezonu chybí.

Tři čtvrtiny zemědělců pak plánují omezit hnojení, aby jim zásoby vydržely déle, 40 procent odpovídajících pak plánuje minerální hnojiva alespoň částečně nahradit organickými hnojivy.

Například Svaz pekařů a cukrářů v úterý znovu varoval před rostoucími cenami pšenice. Ta kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdražila na dvojnásobek. Česko by proto podle Svazu mělo omezit vývoz, jinak by například ceny běžného chleba mohly vylétnout až k šedesáti korunám.