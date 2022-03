Čeští potravináři se obávají krachu, deptají je drahé energie

Kromě zvýšení cen plynu a elektřiny potravináře trápí prudké zdražení pohonných hmot. Stát by podle komory mohl snížit daň z případné hodnoty (DPH) na tyto položky, případně by mohl u ceny energií pro firmy i domácnosti nastavit maximální limity. Dalším řešením by mohlo být omezení vývozu energie.

Potravináři chtějí znát také plán, pokud by byly zastaveny nebo omezeny dodávky plynu a dalších energií. Vláda by měla představit priority pro zásobování obyvatelstva potravinami a potravinářských průmysl by měl být zařazen do přednostních kategorií pro dodávky plynu a elektřiny.

„Eventuální výpadky dodávek energií by se jednoznačně týkaly celé Evropy, takže bude obtížné dovézt potraviny ze zahraničí, a když, tak rovněž za enormní ceny. Proto potřebujeme ze strany vlády záruky, že nás nikdo ‚nehodí přes palubu‘ při další krizi,“ uvedla komora.

Zástupci odborů a zaměstnavatelů budou v pondělí odpoledne na ministerstvu průmyslu a obchodu mimo jiné jednat o opatření v energetice. Podpora by měla být podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nastavena tak, aby pomohla nejzranitelnějším skupinám a prostředky se neplýtvaly na místech, kde to není třeba.

Prouza také očekává, že vláda urychlí transformaci české ekonomiky, aby odchod od plynu byl co nejrychlejší, a že se právě energetická bezpečnost stane hlavním tématem českého předsednictví v Radě Evropské unie.

„Ceny pohonných hmot se promítají se zpožděním, ale pokud by se nárůst zastavil na současné výši, očekáváme, že to může znamenat navýšení inflace zhruba o půl procenta,“ dodal Prouza. Dodal, že nejdříve se to projeví u potravin, ale velké náklady navíc to bude znamenat i pro přepravní společnosti a městskou hromadnou dopravu.

Zemědělci budou šetřit hnojiva

Navíc nejspíš nadále porostou i ceny zemědělské výroby. Podle aktuálního průzkumu Agrární komory ČR mezi zhruba 270 firmami, který má iDNES.cz k dispozici, více než čtvrtina zemědělců nemá vůbec žádné zásoby minerálních hnojiv. Necelá čtvrtina jich pak má zásobu na celou sezonu, polovině zásoby hnojiv na celou sezonu chybí.

Tři čtvrtiny zemědělců pak plánují omezit hnojení, aby jim zásoby vydržely déle, 40 procent odpovídajících pak plánuje minerální hnojiva alespoň částečně nahradit organickými hnojivy.

Zhruba 12 procent firem očekává kvůli tomu snížení produkce do pěti procent, necelých 23 procent respondentů pak do 10 procent. Podle třetiny odpovídajících se produkce sníží mezi 11 a 20 procenty a pětina očekává snížení produkce ještě o desetinu vyšší.

Aktuálně pak další zdražování očekává Svaz pekařů a cukrářů v ČR. České pekárny zaměstnávají z 15 procent Ukrajince, většinou se jedná o ženy, které chtějí v Česku nadále zůstat. Někteří zaměstnanci ale i tak do své domoviny odešli.

„Věříme, že tento výpadek bude brzy pokryt nově příchozími lidmi, kteří byli nuceni narychlo opustit svůj domov a usadit se v Česku. Nejen členové našeho svazu jsou připraveni tyto příchozí zaměstnat. Aktuálně monitorujeme poptávku až po 1500 zaměstnancích v pekárenském průmyslu,“ uvedl výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. Kvůli výpadku obilovin z Ukrajiny a Ruska se zvyšuje jejich celosvětová cena, která se odrazí i na českých pultech.