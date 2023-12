Antimonopolní úřad si řekne o pravomoci, aby mohl více zasahovat do maloobchodu

„Úřad přijde s legislativním návrhem, co by mu umožnilo více ingerovat (zasahovat, pozn. red.) do některých trhů, protože v řadě míst jsme limitováni zákonnou úpravou,“ sdělil novinářům Mlsna.

Podobně jako je zakázaný dumping, tedy ovlivňování trhu skrze prodeje za podnákladové ceny, by mohly být limitované i nepřiměřené marže. Na toto téma ale chce Mlsna ještě provést analýzu, aby zjistil, co je možné v rámci evropského práva a jak situaci řeší jiné státy EU. Jak ale na dotaz iDNES.cz připustil, za dumping u potravin úřad zatím nikoho nepokutoval.

Dalším tématem by pak mohla být regulace fúzí firem, které ještě nedosáhnou na majoritu na daném trhu. Tím by se do budoucnosti podle něj mohlo pozastavit zvětšování jak potravinářských, tak maloobchodních oligopolů.

Mlsna vyvolal jednání s Markem Výborným poté, co se ministr zemědělství setkal se zástupci obchodních řetězců. Ti uvedli, že přes plánované snížení daně z přidané hodnoty u potravin o tři procentní body dojde k reálnému zdražení zboží pro zákazníky. Argumentovali hlavně cenami dodavatelů, kteří jim zdražení avizovali.

Mlsna si od ministra vyžádal zápis z jednání, zda nedošlo k možnému domlouvání si cenových změn, které by se podobalo kartelu. Výsledek šetření nechtěl předjímat. „Já bych ponechal odhalování kartelů a protisoutěžních dohod pod pokličkou našeho úřadu. Trestná činnost se také nevyšetřuje v mediálním prostoru, stejně tak ani kartely. Zejména když se o nich teď tolik hovoří, tak pokud jej někdo měl, tak už ty důkazy možná smazal, ale uvidíme, jaká bude realita,“ podotkl.

Slevových akcí by se možné rozšiřování pravomocí nemělo dotknout, podle Mlsny není na změnách v tomto odvětví politická vůle.

Úřad už letos na jaře prošetřoval možné kartelové jednání u pěti komodit,, másla, mléka, drůbežího masa, mouky a vajec. Výsledkem bylo, že kartel v ČR nebyl zjištěný, každý z osy zemědělec – potravinář – obchodník měl podíl na zvýšení cen. Zatím ještě nezveřejnil výsledky šetření ohledně cukru, to plánuje udělat do Vánoc.