K regulaci akčních slev není politická ochota, říká šéf antimonopolního úřadu

Antimonopolní úřad hodlá na konci měsíce představit veřejnosti výsledky došetřování ohledně zvýšených cen cukru, které se odehrálo před dvěma roky. Ukládat pokuty za možné kartelové jednání je však podle Mlsny velmi složité. Nyní ale prý úřad bude mít na sektorová šetření více peněz a plánuje nabírat nové lidi.

Jedním z témat, která dlouhodobě řešíte, jsou ceny potravin. Přesto v tuzemsku zůstávají vyšší než v okolních zemích. Co by je mohlo tlačit směrem dolů?

Domnívám se, že to obecně souvisí s tématem konkurence. Čím víc je trh konkurenční, tím jsou větší tlaky na získání zákazníka a přizpůsobení se mu. A to se logicky promítá do cenotvorby jednotlivých hráčů na trhu. Pokud by na český trh vstupoval další maloobchodní prodejce, tak by k poklesu cen mohlo dojít. Polský maloobchodní řetězec Biedronka teď vstoupil na slovenský trh, takže budeme moci v horizontu několika měsíců či let sledovat, jaký vliv to bude mít na ceny.