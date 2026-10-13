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Regulace trhu s potravinami spí. Zdražování může přijít dřív než změny

Jan Drahorád
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Canva.com

Konec levných potravin je na obzoru. Ačkoli předseda SPD Tomio Okamura zatím hlásá, jak „jeho“ ministr zemědělství Martin Šebestyán dokázal snížit ceny jídla, brzy nejspíš bude muset rétoriku změnit. Analytici se vesměs shodují, že vysoké ceny pohonných hmot, které rostou od začátku konfliktu mezi USA a Íránem (ale částečně i letošní sucho), se promítnou právě do cen potravin.

Odborníci však místo o akci ministerstva na snížení cen hovoří o přebytcích na trhu s mlékem a vepřovým masem, které drtí české farmáře.

Nejvyšší zdražení by nastalo, pokud by se velkým potravinářům podařilo prosadit zákaz či omezení slevových akcí.

Tomáš Prouzaprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

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