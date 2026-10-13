Odborníci však místo o akci ministerstva na snížení cen hovoří o přebytcích na trhu s mlékem a vepřovým masem, které drtí české farmáře.
Nejvyšší zdražení by nastalo, pokud by se velkým potravinářům podařilo prosadit zákaz či omezení slevových akcí.
Odborníci však místo o akci ministerstva na snížení cen hovoří o přebytcích na trhu s mlékem a vepřovým masem, které drtí české farmáře.
Nejvyšší zdražení by nastalo, pokud by se velkým potravinářům podařilo prosadit zákaz či omezení slevových akcí.
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Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...
Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň v pondělí napsal, že za růst cen už není...
Desítky milionů korun by každoročně mohly zamířit na propagaci spotřeby dřeva, například v podobě dřevostaveb nebo na osvětu o problematice hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství podporuje...
Konec levných potravin je na obzoru. Ačkoli předseda SPD Tomio Okamura zatím hlásá, jak „jeho“ ministr zemědělství Martin Šebestyán dokázal snížit ceny jídla, brzy nejspíš bude muset rétoriku změnit....
Dohoda s americkým prezidentem Donaldem Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, což odpovídá obvyklým objemům vývozu...
Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické společnosti ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma označila krok...
Finsko už devět let vede žebříček nejšťastnějších zemí světa. Nyní ho však čeká nepříjemné období. Veřejný dluh rychle roste a vláda musí hledat další miliardové úspory. Škrty se mohou dotknout...
Američtí farmáři se potýkají s rostoucími náklady, které přičítají důsledkům politiky prezidenta Donalda Trumpa. Někteří obyvatelé konzervativních států, kteří tvořili jeho tradiční voličskou...
IKEA v Dánsku plánuje v případě krizí poskytnout své prodejny včetně postelí, restaurací a generátorů jako nouzové úkryty nebo nemocnice. Tento krok podporuje strategie EU pro připravenost na krize i...
Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...
Ředitelé společností Anthropic, OpenAI a dalších firem zabývajících se umělou inteligencí v soukromí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, k níž by mohlo dojít po katastrofické události...
Svaz průmyslu a dopravy v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi kritizoval plánované zavedení speciální daně na rafinerie. Vyzval vládu, aby od záměru ustoupila, nebo alespoň zmírnila...
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V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval francouzský deník Ouest-France. Podle Dominiqua Schelchera,...
Londýn dlouhá léta přitahoval nejbohatší lidi světa. V poslední době však přibývá miliardářů, kteří britskou metropoli opouštějí. Některým vadí vyšší daně, jiným přístup vlády k bohatým podnikatelům....