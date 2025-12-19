Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Jan Drahorád
  16:01
V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni kolem 130 až 140 Kč, v některých případech ale prodejci počítají zpracování ryby na kilogramy místo na kus.
Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

Výlov Dolejšího Padrťského rybníka v Brdech. (8. listopadu 2023)
Výlov Hradeckého rybníku u Tovačova na Přerovsku přilákal na deset tisíc lidí.
Výlov rybníka Rožmberk na Třeboňsku (13. října 2023)
Rybáři postupně zatahují síť.
Za naporcování kapra na podkovy při běžné velikosti 3,5 kg zaplatí zákazník zhruba 193 korun, pokud by měl zájem o filetování nebo stahování, zaplatí pak 280 Kč navíc.

Jednoduché rozpůlení pak stojí podle lístku 35 Kč/kg živého kusu. Jenom uříznutí hlavy ještě stále prodejci nenabízejí podle kilogramu celé ryby, ale za 30 korun za kus. Že nejde o překlep, potvrdil pak redaktorovi i samotný prodejce.

Za půlení kapra si ve stánku, který redaktor navštívil, prodejce účtuje 35 Kč, za porcování 25 Kč, podkovy za 55 Kč. Za stažení ryby pak 80 Kč, za filetování 80 Kč. To vše však na kilogram ryby. Při vyšší hmotnosti kapra se tak ceny násobí. Jen odstranění očí a žaber za 20 Kč a za uříznutí hlavy zůstává za 30 Kč na kus.

O pochybení nejde, říká inspekce

Státní veterinární správa (SVS) tyto praktiky ze zákona nehodnotí, kontroluje pouze administrativní pochybení, jako například nenahlášení prodeje nebo chyby ve welfare ryb třeba při přeplněných kádích.

A v těchto ohledech se nachází u prodejců, kteří letos nahlásili 2 500 prodejních míst, závady ve zhruba 2,5 procentech případů. Celkově za prohřešky uložili veterináři loni před Vánocemi pokuty za 160 tisíc korun, většinou šlo o administrativní chyby.

Podobně i mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba řekl, že inspekce většinou u prodejů kaprů chyby nenachází, maximálně jde většinou o nenakalibrované váhy. Pokud však prodejce má soupis cen viditelný a zákazníka tak informuje, o pochybení se nejspíš nejedná.

Necháváte si kapra zpracovat přímo u prodejce?

Většina prodejců začne nabízet živé ryby až v pátek nebo o víkendu, největší zájem se očekává podle veterinářů v dny těsně před Vánoci.

Třetina prodejních míst je na jižní Moravě. „Specifikem tohoto regionu je v posledních letech několik pojízdných prodejců, kteří postupně objedou desítky až stovky míst,“ uvedla SVS.

Spotřeba ryb v ČR dlouhodobě stagnuje pod šesti kilogramy za rok a osobu, loni se v ČR chovalo podle údajů Rybářského sdružení ČR 18,7 tisíce tun ryb, v naprosté většině šlo o kapry. V poslední době pak roste prodej již naporcovaných ryb v obchodních řetězcích.

