Ceny potravin ještě dál porostou. Jeden se odvolává na druhého

Jak řekl v rozhovoru pro MF DNES ministr zemědělství Zdeněk Nekula, státní zemědělští ekonomičtí výzkumníci odhadují, že se inflace sníží na jednociferné nárůsty kolem koncem prvního či ve druhém kvartálu.

Záležet ale bude hlavně na cenách energií, které se do potravin promítají. V prvních měsících ceny nejspíš ještě porostou poměrně rychle, protože spotřebitelské ceny, tedy ceny na pultech, obvykle se zpožděním kopírují ceny zemědělských výrobců a s menším zpožděním pak ceny zpracovatelů. A ceny zemědělců ještě v listopadu meziměsíčně rostly o 2,8 procenta, meziročně pak byl nárůst vyšší o 29,9 procenta.

Kdo za to může

V praxi mohou zdražovat všechny články řetězce – jak zemědělci, tak potravináři, stejně tak i obchod. A obvykle všichni odmítají, že by byla vina na jejich straně.

„Zemědělci neurčují ceny potravin na pultech obchodů a mají omezený vliv i na ceny, za které sami prodávají své produkty. Proto jednoznačně odmítáme, že by čeští pěstitelé a chovatelé zdražovali českým zákazníkům potraviny. Promítají se do nich vedle cen zemědělských prvovýrobců dále náklady a přirážka zpracovatelů, náklady na dopravu, náklady na skladování, a především náklady a přirážka velkých obchodů,“ popsal například prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Podle něj se dá očekávat, že kvůli ptačí chřipce, která se nadále šíří Evropou, ještě zdraží drůbež a vejce. „Počet ohnisek ptačí chřipky v posledních týdnech rychle roste po celé Evropě a první případy byly potvrzeny i v České republice. To má za následek snižování stavů drůbeže v Evropě, což tlačí na zvyšování výkupních cen. Pokles stavů může být ještě markantnější, pokud zasáhne ptačí chřipka také rodičovské chovy, z nichž se líhnou kuřata na výkrm,“ řekl MF DNES prezident komory.

Náklady ale podle něj rostou ještě rychleji, a to nutí chovatele zvažovat, jestli v ČR své podniky nezavřou a nepůjdou do rentabilnějšího byznysu. „Obdobná situace nastává také v chovech prasat, kde rovněž klesají stavy, počet porážek a rovněž se snižuje i produkce vepřového masa. Současně letos ubylo podle oficiálních statistik také prasnic, a to téměř o 11 procent v meziročním srovnání, což svědčí o omezování českých chovů,“ připomněl.

Africký mor a zelená politika

Za růžovou nepovažuje situaci ohledně masa ani předseda Českého svazu zpracovatelů Karel Pilčík, podle kterého se kvůli přípravám na tzv. Zelenou dohodu pro Evropu už například v Holandsku nebo v Belgii snižují počty jatečních zvířat.

„Německo má zase problém s africkým morem, agresivním nástupem výrobců alternativních a rostlinných produktů parazitujících na názvosloví živočišných výrobků a samozřejmě problém je energetická krize v celé Evropě,“ říká předseda. Podle něj tak nejspíš dojde k dalšímu zdražování masa, prakticky nikdo ale nechce komentovat o kolik.

Podobně vládou schválené zastropování cen energií na národní úrovni mu připadá spíš jen jako slovní útěcha. Náklady na energie před krizí podle něj činily tři až čtyři procenta na kilogram výrobku, v současnosti jde už o šest až deset procent.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová doufá, že nejhorší zdražování je už pryč. „Ceny potravin budou i nadále stoupat, ale ne tak rychle a tak razantně nebo skokově. Energeticky náročné obory budou pořád pod velkým tlakem. V tuto chvíli máme od výrobců potravin signály, že objemy prodaných výrobků jsou nižší, ale nejedná se o významný pokles,“ vysvětlila. Doufá, že ceny, na které jsou energie zastropované, se ještě sníží, ale alespoň nyní výrobci mohou plánovat, jestli pokračovat, nebo ne.

Problém budou mít i zelináři

Podle Doležala budou mít ale problém například pěstitelé citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina nebo brambory. „Zelináře pak nyní drtí ještě náklady na energie, které potřebují v zimních měsících k vytápění skleníků. Následkem toho hrozí další pokles soběstačnosti České republiky v produkci těchto komodit,“ uvedl Doležal.

Nedokázal ale odhadnout, jak velký to bude mít dopad na ceny. „V dnešním globalizovaném světě nehrozí v Evropě nedostatek potravin, ale jsou spíše otázkou zachování určité cenové stability pro zákazníky, která je snáze dosažitelná v době dostupnosti domácí produkce,“ uzavřel prezident.