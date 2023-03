Levnější papriky, cukr i vejce. Češi v zahraničí šetří tisíce a stát tratí

Přes vydatný déšť se parkoviště polského Lidlu a německého Kauflandu hemží českými espézetkami. Do obchodů poblíž takzvaného Trojmezí mezi českým Hrádkem nad Nisou, německou Žitavou a polskou Bogatynie nevyráží jen lidé, kteří bydlí poblíž hranic. Vysoké ceny v českých obchodech sem ženou celé rodiny, které kvůli ušetřeným tisícům za měsíční nákup obětují i hodiny cesty.

Většina z těch, se kterými redaktoři iDNES.cz mluvili, začali nakupovat v zahraničí až v posledních měsících. Tedy od té doby, co potraviny v Česku znovu raketově zdražily. V zahraničí ušetří a někteří hovoří i o vyšší kvalitě. Všichni tak odjíždí s kufry plnými po okraj. V Česku dokupují zpravidla pouze čerstvé pečivo nebo zlevněnou zeleninu.

„Draho pro nás bylo už předtím po covidu, ale teď to začalo být skutečně neúnosné. To, co jsme tady dnes nakoupili, by v Česku stálo ke třem tisícům korun. Tady jsme zaplatili zhruba 1 500. Měsíčně tak ušetříme i polovinu toho, co dáváme za jídlo,“ popisuje na parkovišti polského Lidlu senior Zdeněk, kterého společně s manželkou vozí na nákupy z Liberce vnuk. Jezdí teprve od Vánoc, cesta tam a zpátky jim zabere hodinu.

Už i Němci jsou levnější. A ta kvalita

V Polsku jsou ceny za potraviny ve srovnání s Českem skutečně znatelně nižší. Rozdíly jsou vidět u másla, masa, vajec i zeleniny. Za kilo kuřete zde lidé zaplatí v přepočtu něco málo přes 60 korun, tři čtvrtě kila mletého hovězího v polském Lidlu stojí 75 korun, u nás v současné době stejnou porci zákazník pod sto korun téměř nesežene.

Deset vajec v Polsku stojí v přepočtu 42 korun a 250 gramů másla vyjde na dvacetikorunu. Levnější jsou i papriky, které v Česku v posledních týdnech trhají rekordy, okurky se dají koupit o více než deset korun levněji na kus, ještě levněji třeba jablka.

O něco vyšší než v Polsku jsou ceny v sousedním Německu, avšak i zde Češi na některých potravinách ušetří. Například půl kila těstovin nabízí německý Kaufland v přepočtu za 24 korun, v Česku stojí stejné balení o 6 korun více. V průměru jsou ale ceny podobné.

Co se však diametrálně liší, je průměrná mzda – v Německu se podle dat z roku 2021 pohybuje nad 90 tisíci korun. Minimální hodinová mzda je od loňska na hodnotě 12 eur, tedy zhruba 285 korun, což je téměř o dvě třetiny více než v tuzemsku.

„Potraviny byly v Německu za srovnatelné ceny už v létě. Trochu jsem se divila, když jsem se v září vrátila zpátky do Čech a zjistila jsem, že jsem si tady moc nepolepšila,“ dodává šestadvacetiletá Taťána, která byla v Německu v minulém roce na studijním pobytu.

„Když to tady vidím, vůbec nemám motivaci v Česku pracovat a platit nesmyslné částky jenom za to, abych si uvařila večeři. V současné době proto uvažuju, že podám výpověď, ačkoli mám svou práci ráda, a raději se vrátím do Německa. Situace je tam v současné době někde úplně jinde,“ dodává smutně.

V Česku se problematickými staly ceny cukru, který se prodával ve slevové akci za 33 Kč a při ceně bez slevy za 40 korun. Ministr zemědělství Zdeněk Neukula tuto cenu označil za klamání spotřebitele. A třicet korun za cukr v Polsku skutečně běžná cena je. V Německu jej pak lze pořídit o něco dráž za 1,49 eura, tedy zhruba 35 korun. Za tutéž cenu jej nyní prodává také český Lidl.

Stát přichází o peníze

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ceny potravin v Česku celkově vzrostly v průměru o třetinu již v loňském roce. A letos rostou znovu. V meziročním únorovém srovnání jsou například vejce dražší o 95 procent, cukr o 75, mléko a rýže o třetinu.

„V Česku je to drahé jako blázen. O mně nejde, ale co důchodci?“ ptá se řečnicky muž, který do německého Kauflandu přivezl své kolegy. Sám jezdí do Německa zhruba jednou za měsíc a nejvíc si pochvaluje bavorské máslo, které si nyní koupil zhruba za čtyřicet korun. „Okolo mě jezdí každý druhý. Do Polska a sem. Je to hrozné, Němci jsou levnější než my. A ta kvalita,“ krčí rameny.

Podle ekonoma Tomáše Maiera stát kvůli nákupům Čechů v zahraničí může přicházet o velké peníze. „Vláda by si měla nechat zpracovat seriózní analýzu, kolik na tom daňově ztrácíme, a pak učinit rozhodnutí. Je až s podivem, že toto vládu nenapadlo,“ konstatuje expert.

A kdo může za to, že Češi platí za potraviny tolik? Na tom se neshodnou ani odborníci. Někteří obviňují velké dodavatele potravin, jiní obchodní řetězce. Podle ekonoma Maiera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je na vině slabá konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu v porovnání se zahraničím.

„Problém bych viděl i v českých potravinářích. Třeba české mlékárny nakupují mléčnou surovinu levněji než v Německu nebo Rakousku, ale z těchto zemí se k nám finální mléčné výrobky dovážejí často levněji. Obdobné je to u masa, vyvážíme živá zvířata a dovážíme klobásky a masné konzervy,“ dodává Maier.

Nejvyšší DPH ve střední Evropě

Hlavní otázkou pro většinu Čechů ale zůstává, co je možné se zdražováním dělat. A to je úkol zejména pro vládu. Ekonom Maier varuje před zasahováním do trhu skrze přímé regulace cen potravin či zastropováním, k čemuž se uchýlilo Maďarsko. Nabízí se však i další možnosti.

„Vláda může regulovat ceny skrze sazbu DPH a pak samozřejmě nepřímo dohledem nad obchodníky. Tady bych viděl určitě prostor pro zlepšování,“ říká Maier.

DPH na potraviny má Česko nejvyšší ve střední Evropě, v sousedním Německu je sazba na sedmi procentech, Polsko dokonce kvůli zdražování loni dočasně zrušilo DPH na potraviny. I díky tomu mají v zahraničí potraviny levnější.

Snížení sazby by mohlo Čechům ušetřit tisíce měsíčně. Zároveň DPH tvoří necelou třetinu příjmů státního rozpočtu. „Snížení DPH by samozřejmě pro rozpočet znamenalo významný výpadek, vláda by to musela nahradit nárůstem daní jinde, nebo se zadlužovat,“ shrnuje Maier.

Razantnější kroky ze strany státu by uvítala například rodina, která do polského Lidlu přijela z Kamenického Šenova. Cesta jim zabere minimálně hodinu tam a hodinu zpět. „Dnes jsme tu byli poprvé, ale určitě pojedeme znova,“ sdělil na parkovišti Honza, otec od rodiny, která má problém kvůli vysokým cenám v Česku vyjít. Nákup v Polsku jim to ulehčuje.

Kabinet Petra Fialy chce situaci vysokých cen řešit skrze nově zřízenou meziresortní skupinu, kterou vede ministerstvo zemědělství. Její součástí bude ministerstvo financí a průmyslu a obchodu společně se zástupci vlády a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Skupina by se měla poprvé sejít 21. března.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl, že vláda chce naplno využít všech zákonných možností a působení dozorových orgánů, pokud by zjistili, že se „děje něco nekalého v celém dodavatelském řetězci“. Nekula již v minulosti uvedl, že výraznější snižování DPH na potraviny nemá ve vládě podporu.