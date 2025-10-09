Pokud budou muset výrobci investovat do nových technologií, nejspíš to povede ke zdražení potravin. Obchodníci novinku odmítají jako nesmysl. Jak se bude úbytek odpadu proti letům 2021 až 2023 přesně měřit, se ještě neví, metodiku bude podle ministerstva životního prostředí určovat Evropská komise.
Tato legislativa je podle Tomáše Prouzy typickou ukázkou, jaké nesmysly můžou v Bruselu vzniknout. „Společný cíl pro obchody, gastronomii a domácnosti vznikl jen proto, že se politici bojí lidem říkat, aby neplýtvali potravinami.“