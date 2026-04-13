Na obale výrobku s rizikovou látkou nebyla uvedená například ani šarže, ani datum minimální trvanlivosti. Výrobek pochází z Bulharska. Distributorem je společnost Proxala.
„Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali kontrolním nákupem z webových stránek www.vippower.cz,“ uvedl mluvčí SZPI Marek Bartík. Na oficiálním webu se nyní nachází informace, že je e-shop vypnutý.
Sildenafil se vyskytuje v léčivých přípravcích určených k léčbě erektilní dysfunkce nebo vysokého tlaku v plicních cévách. Tyto léky jsou dostupné pouze v lékárnách a výhradně na lékařský předpis.
Státní zdravotní ústav s ohledem na množství sildenafilu ohodnotil výrobek jako vysoce rizikový pro lidi, kteří jsou na něj citliví či nejsou zcela zdraví. Inspekce proto zakázala uvádění doplňku na trh.
SZPI z toho důvodu důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří již mají zmíněný výrobek doma, aby jej z preventivních důvodů nekonzumovali a vrátili zpět prodejci.
„Doplňky stravy jsou potravinami, které představují koncentrované zdroje vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým účinkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny a nikoliv léčiva, nemohou obsahovat léčivé látky,“ uvedl mluvčí SZPI Marek Bartík.