Potravinová banka nejenom rozdává ovoce a zeleninu. Učí také lidi vařit

„Když jsme začínali, měli jsme přibližně jen padesát klientů a mohli jsme s nimi individuálně rozebírat jejich situaci a nabídnout jim ještě jinou pomoc než tu potravinovou. Všechny maminky pocházely z rodin, kde se příliš nevařilo. Chodilo se do McDonald´s, KFC, Burger Kingu, a doma se vařily většinou jen těstoviny s kečupem a sýrem, případně se otevřela nějaká konzerva,“ říká Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

„Řekla bych, že zvyky si lidé přinesli v tom případě z rodin. A to je třeba taky důvod, proč jsou teď v nouzi. Hotové jídlo je drahé,“ doplňuje Doušová.

Každý klient, který má nárok na potravinovou pomoc, dostává jednou týdně základní balíček s trvanlivými potravinami, mezi nimiž je například rýže, těstoviny, čočka či hrách. Kromě toho jim potravinová banka nabízí i čerstvé potraviny, jako je pečivo, ovoce a zelenina.

Ovoce a zeleninu si potravinová banka dennodenně vozí ze supermarketů a hypermarketů. Podle mluvčího společnosti Tesco je právě ovoce a zelenina nejvíce darovanou komoditou. „V České republice jsme v loňském roce darovali potřebným díky spolupráci s potravinovými bankami celkem 633 tun ovoce a zeleniny,“ upřesňuje mluvčí Teska Jakub Žižka.

Jen pro představu, celkem za loňský rok potravinové banky shromáždily přes 9 300 tun potravin, které rozdělily mezi více než 200 000 lidí.

Podle Doušové mohou klienti ovoce i zeleninu dostat prakticky v neomezeném množství. Navíc banka o takové komodity rozhodně nemá nouzi.

„Měla jsem kdysi klientku, která byla hubená, měla malé děti. Pravidelně jsem jí říkala, ať si zeleninu vezme a zkusí to s ní, že to je dobré i pro děti,“ líčí Doušová. Klientka podle ní následně dala na její rady. „Pak mi pravidelně hlásila, co uvařila, například brambory s květákem, a sama z toho měla velkou radost. Bylo vidět, že nikdo ji předtím k tomu nevedl,“ dodává.

Inspiruje i šéfkuchař

I z tohoto důvodu potravinová banka pravidelně pořádá kurzy vaření, na které mohou příjemci potravinové pomoci získat určitou inspiraci. Poslední se konala v úterý za účasti šéfkuchaře Romana Pauluse. Zájemkyně si mohly vyzkoušet ratatouille, jablka pečená v těstíčku i hrachovou polévku. Čtyři porce připravované hrachové polévky vyšly na 40 korun.

„Není v tom drahá ryba ani drahé maso, a přitom to zasytí. V našich krajích jsme zvyklí si dát velkou polévku, třeba s pečivem. Pokud je to taková luštěninová polévka, obsahuje i potřebné látky, jako jsou bílkoviny a minerály, které tělo potřebuje. Přidali jsme do ní hodně kořenové zeleniny, česnek, cibuli a myslím si, že to má docela dobrou chuť a není potřeba se obávat, že by to bylo mdlé,“ říká Roman Paulus.

Inspiraci přišla získat i paní Veronika. Jak uvedla, sama preferuje vaření před kupovanými hotovými jídly. Doma ráda připravuje smažený květák nebo řízek s bramborem. Nové recepty z čerstvých surovin hodlá zkoušet. „Pokud to nikdo nezná, neochutná, nejí, tak ani neví, jak to ve skutečnosti chutná. Každý je zvyklý jíst jen syrovou zeleninu a ovoce, přitom ze syrové zeleniny jde uvařit opravdu všechno,“ říká.