V rámci projektu by mělo vzniknout také šest nových chráněných označení. Komora zatím nechtěla sdělit, o jaké potraviny se jedná. Na trhu se ale hovoří například o znojemských okurkách. O získání známky na švestky se dlouhodobě snaží také vizovický výrobce lihovin Rudolf Jelínek.
V Evropské unii existují tři typy chráněných označení. Prvním je Chráněné označení původu, které mají v Česku například Český kmín, Pohořelický kapr nebo Všestarská cibule. Druhým je Chráněné zeměpisné označení, pod které spadají například Olomoucké tvarůžky, Hořické trubičky či České pivo. Třetím typem jsou Zaručené tradiční speciality, mezi něž patří například Tradiční špekáčky, Pražská šunka nebo Lovecký salám.
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Komora vede kampaň pod názvem Sluníčka kvality. Označení mají kruhový tvar s drobnými výběžky po obvodu, které připomínají sluneční paprsky. Komora si také nechala od společnosti STEM/MARK zpracovat průzkum. Podle něj 12 procent lidí na Slovensku jednoznačně upřednostňuje a dalších 35 procent se snaží přednostně kupovat potraviny označené značkou kvality nebo původu. V Česku jde o sedm, respektive 27 procent respondentů. Reprezentativní vzorek v obou zemích zahrnoval více než tisíc lidí.
V Česku se dlouhodobě diskutuje také o možnosti zřídit po vzoru Vinařského fondu ČR marketingový fond na propagaci kvalitních českých potravin. Polovinu prostředků by do něj vkládali producenti a polovinu stát. Podle prezidentky komory Dany Večeřové se však jeho vznik nedaří prosadit. Důvodem je mimo jiné to, že jednotlivá odvětví by chtěla propagovat především vlastní produkty. Kvůli omezenému rozpočtu by tak některá z nich musela čekat i několik let, než by na ně přišla řada. Vlastní propagační fond nyní připravují chovatelé prasat.
Milas doufá, že se podaří využít potenciálu mladších generací, které podle něj více hledí na kvalitu než na cenu. Tu naopak častěji řeší starší lidé. „Mladá generace sice nemá kde bydlet, ale klidně si dá ve Starbucks kafe za tři stovky,“ dodal ředitel komory.
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Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské, která na Královéhradecku pěstuje mimo jiné Všestarskou cibuli, není situace jednoduchá ani u produktů s chráněným označením původu. Milas uvedl, že tato označení mají výhodu zejména při exportu do zemí mimo Evropskou unii. Nebeská ale často řeší spíše situace, kdy musí svou úrodu prodávat pod náklady. Například letos na jaře se podle ní její cibule dostávala na pulty obchodů za 3,50 koruny za kilogram, což nepokryje ani náklady na zatřídění a obaly.