Spor se týká nároků 56 klientů, kterým firma nedodala objednaný a zaplacený nábytek. Soud vyhověl všem kromě čtyř. Rozsudek není pravomocný. Truhlářská firma tvrdí, že není v prodlení a že její zákazníci ani platně neodstoupili od uzavřené kupní smlouvy.

Zákazníci dohromady požadovali 1,6 milionu korun. Soud nároky neuznal například u zákazníků, u kterých byla část nábytku firmou dodána. Řízení o žalobě v jejich případě zastavil.

Žalobu na rodinnou firmu z Chrudimska podala loni v listopadu nezisková organizace OnlineADR.cz. Podle jejího zástupce Postýlkov poškodil práva spotřebitelů. Při uzavření kupní smlouvy o dodání dětských postelí a jejich příslušenství firma žádala zaplacení celé kupní ceny předem s tím, že nábytek dodá do dvou až tří měsíců.

To se ovšem nestalo, a to ani v dodatečné lhůtě. Se zákazníky nejprve komunikovala, poté se ale odmlčela. Když odstoupili od smlouvy a vyzvali firmu k vrácení zaplacené částky, peníze zpět nedostali. Proto se domáhají vydání bezdůvodného obohacení.

Zástupce Postýlkova tvrzení odmítl. Poté, co se firma dostala do povědomí veřejnosti, podle něj nastal dramatický nárůst objednávek, což způsobilo provozní problémy. Problémem bylo, že lidé pak začali hromadně od smluv odstupovat. Právník zpochybnil i to, zda případ spadá do režimu hromadného řízení. To má podle něj postihovat protiprávní jednání velkých konglomerátů. Nároky by podle něj měly soudy řešit individuálně.

Hromadné řízení má dvě fáze. V té první - certifikační - rozhodl soud o tom, že ve věci je hromadné řízení přípustné. Vymezil skupinu lidí, takzvaných hromadníků, kteří se do řízení mohli přihlásit do dvou měsíců od uveřejnění usnesení v rejstříku hromadných řízení. Zároveň předem určil výši odměny žalobce, a to na 16 procent z přisouzeného plnění. Zohlednil při tom předpokládanou velikost skupiny, očekávanou složitost věci a délku hromadného řízení. Projednáváním před soudem začala druhá, věcná fáze řízení. Ta je veřejná.

Výhodou hromadných žalob je pro spotřebitele to, že se koná jen jedno řízení s jedněmi náklady a také se stejným rozhodnutím pro všechny zúčastněné. Na soud se tak mohou obrátit i lidé, kteří by to při samostatném řízení zavrhli například i proto, že dlužná částka není příliš vysoká. Zákon, jenž hromadné žaloby spotřebitelů zavedl do českého právního řádu, je účinný od loňského července. Vztahuje se na spotřebitelské spory, které vznikly po 24. listopadu 2020, tedy od účinnosti příslušné evropské směrnice.