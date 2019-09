Pobočky pošty v malých obcích se rušit nebudou, ujistil Hamáček

10:50 , aktualizováno 10:50

Pobočky České pošty v malých obcích se rušit nebudou. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček po schůzce s předsedou Sdružení měst a obcí ČR Františkem Luklem. Chystaná transformace má podnik do tří let vyvést ze ztráty.