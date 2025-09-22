„Pilot potrvá devět měsíců, pak se rozhodneme, zda službu rozšíříme i na další kraje,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. V pilotním provozu nepůjde o pošty Partner. Služba je určena pro výběr peněz v místech, kde není dostupný bankomat.
Minimální výběr kartou na pobočce je 100 korun a maximálně si může uživatel vybrat 3 000 korun. Denně může absolvovat jeden výběr. Poplatek za službu je 70 korun bez ohledu na výši vybírané částky.
Česká pošta provozuje 2 900 poboček, z toho je přes 1 000 pošt Partner. Dosud Česká pošta spolupracovala s ČSOB, se kterou má smlouvu na poskytování finančních služeb na pobočkách.