K poštovní přepážce místo k bankomatu. I výběr stovky ale bude stát 70 korun

Autor: ,
  16:36
Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od pondělka službu testuje na pobočce Pardubice 1, od října pak na dalších vybraných poštách Pardubického kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pilot potrvá devět měsíců, pak se rozhodneme, zda službu rozšíříme i na další kraje,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. V pilotním provozu nepůjde o pošty Partner. Služba je určena pro výběr peněz v místech, kde není dostupný bankomat.

Česká pošta sníží ztrátu, Balíkovna má potenciál, míní generální ředitel Štěpán

Minimální výběr kartou na pobočce je 100 korun a maximálně si může uživatel vybrat 3 000 korun. Denně může absolvovat jeden výběr. Poplatek za službu je 70 korun bez ohledu na výši vybírané částky.

Česká pošta provozuje 2 900 poboček, z toho je přes 1 000 pošt Partner. Dosud Česká pošta spolupracovala s ČSOB, se kterou má smlouvu na poskytování finančních služeb na pobočkách.

Vstoupit do diskuse (59 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

K poštovní přepážce místo k bankomatu. I výběr stovky ale bude stát 70 korun

Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od pondělka službu testuje na pobočce Pardubice 1, od října pak na dalších vybraných poštách Pardubického...

22. září 2025  16:36

Vlastníci lesů se znovu bojí o peníze. Máme špatnou zkušenost se státem, tvrdí

Od roku 2027 se má podle novely zákona přejít na nový způsob financování vlastníků lesů. Nově by měli získávat platby za tzv. ekosystémové funkce lesa. „Nastavení podmínek ale není ještě jasné,“...

22. září 2025  16:07

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

22. září 2025  14:55

Nebude to sprint, spíše maraton. Nová šéfka německých drah slibuje změny

Německou železniční společnost Deutsche Bahn nově povede Evelyn Pallaová, do čela jednoho z nejkritizovanějších německých koncernů poslední doby se tak poprvé postaví žena. Oznámil to na tiskové...

22. září 2025  12:46

Teplárny v Česku zahájily topnou sezonu, letos o něco později než obvykle

Po výrazném poklesu teplot v tomto týdnu zahajují teplárny v Česku topnou sezonu. První začaly přitápět na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině. Další se budou...

22. září 2025  10:52

Evropská letiště dále bojují s následky kyberútoků. Dotkly se statisíců cestujících

Stovky tisíc cestujících na letištích v Londýně, Bruselu, Berlíně nebo Dublinu zůstaly neodbavených poté, co kybernetický útok zasáhl software odbavovacích přepážek. Letiště vyzvala cestující, aby si...

22. září 2025  10:14

Nejvíce let ve zdraví prožijí lidé na Maltě, Česko patří k průměru, zjistil výzkum

Ženy žijí déle a více let prožijí ve zdraví. Muži více riskují a k lékařům často chodí pozdě, ukazují data Eurostatu. Česko je ve srovnání s EU zhruba na průměru, Slovensko se výrazně propadlo....

22. září 2025

K zásobníku jen v nehořlavé kombinéze. V podzemí u Příbrami jsou miliony kubíků plynu

Premium

Ve zvlněné krajině na jihozápadu Středočeské pahorkatiny se pole a pastviny střídají s pásy jehličnatých lesů, místy jsou stále patrné i stopy po dřívější hornické těžbě. Oblast však skrývá i...

22. září 2025

Britové vyhlásili nejlepší „psí“ hospodu. Za pivo s mazlíčkem si rádi připlatí

Britové vyhlásili nejlepší hospodu přátelskou ke psům a vítězem se stal podnik jménem The Fairhaven, který se nachází v severozápadní Anglii. Průzkum ukázal, že dvě třetiny majitelů psů raději vidí v...

21. září 2025

Závislost Evropy na vzácných kovech z Číny je obrovská. Firmy volají po změně

EU potřebuje vzácné kovy. Skutečnost, že v současné době pocházejí téměř výhradně z Číny, je považována za riziko. Uvědomovat si to začínají i orgány Evropské unie, které pozvolna přicházejí s plány,...

21. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hackerských útoků na lodní přepravce přibývá. Stojí za nimi zločinecké gangy

Lodní doprava se potýká s rostoucím počtem hackerských útoků, za nimiž stojí zločinecké gangy z Afriky. Zaměřují se hlavně na přístavy a přepravní společnosti, od kterých se snaží získat citlivá...

21. září 2025

I v sedmdesáti denně pochoduje pro vodu. Jak se žije stárnoucím Afričankám

V afrických zemích zůstává přístup k pitné vodě stále nevyřešeným problémem. Mnoha místním například v Ugandě často nezbývá než pro ni pravidelně chodit i několik kilometrů. Jak populace stárne,...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.