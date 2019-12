Pošťák, který vůbec nezvoní. U balíčků z Číny totiž nemusí

5:00 , aktualizováno 5:00

Lidé si objednávají z čínských e-shopů zboží s bezplatnou dopravou a diví se, že nedostanou balíček do ruky. Pošta má však jen povinnost vložit zásilku do schránky. Když se nevejde, pošťáci neví, co s ní, a musí improvizovat.