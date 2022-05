Investiční znalosti mladých se zlepšují, ženy si ale stále tolik nevěří

Rozdíl mezi spořením a investováním chápe 74 procent respondentů. Ti správně určili, že s investováním se pojí oproti spoření větší výnosy i riziko. Porozumění riziku ale lidem stále způsobuje potíže. Že při investování na rozdíl od spoření nejsou výnosy zaručeny, si uvědomuje jen přibližně něco přes čtyřicet procent Čechů.

Údaje vyplývají z Indexu investiční gramotnosti, který monitoruje úroveň vědomostí v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů. Průzkum provádí platforma Portu s agenturou IPSOS.

Mladí se o finance zajímají

Průřezem celou populací je pokrok oproti šetření z podzimu minulého roku poměrně malý – Index investiční gramotnosti povyrostl jen o jeden bod ze 100 na 101. Největší zásluhu ale na tomto růstu mají mladí lidé mezi 18–35 lety.

„Vysvětlujeme si to tím, že se víc mluví o inflaci, drahý benzín se zkrátka týká všech. Mladí mohou mít problém vyjít s penězi, řeší hypotéky. Musí se proto o peníze více zajímat, a možná právě proto roste i jejich investiční gramotnost,“ komentuje Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu.

Sebedůvěra populace v investování je celkově nízká, dvě třetiny respondentů si nevěří. Nejvíce sebevědomími investory jsou mladí lidé do 35 let. Naopak největší pochybnosti o sobě mají lidé ve věku 54 až 65 let. Více než třetina z nich (38 procent) se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí jen pětina.

Čtyřicet procent žen o sobě řeklo, že jsou v tomto oboru zcela nezkušené. Jejich znalosti se přitom oproti předešlému průzkumu, zlepšily o čtyři procentní body.

„Investorkám trvá déle, než začnou investovat a než získají potřebné sebevědomí. Zvládají ale investovat dlouhodobě a drží se své strategie, nespekulují,“ vysvětlila chování investorek Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Respondentky jarního šetření se oproti podzimu lépe vyznaly v inflaci, v diverzifikaci rizik a znaly rozdíl mezi spořením a investováním. Za muži ovšem stále výrazně zaostávají, když přijde na komplexnější témata, jako je měnové riziko, složené úročení nebo zdanění cenných papírů.

Pojem inflace chápe většina Čechů

Inflace se už dostala do povědomí většiny populace. Ne vždy však domácnosti vědí, jak na rostoucí inflaci reagovat nebo jaké produkty mají k dispozici pro ochranu svých úspor.

„V oblasti investiční gramotnosti je proto potřeba ještě více informovat o různých možnostech, ať už o investování do akcií, dluhopisů a dalších instrumentů napřímo, prostřednictvím předdefinovaných strategií, nebo aktivně řízených fondů. Pro všechny však platí, že je nezbytné investovat dlouhodobě, pravidelně a diverzifikovaně,“ vysvětluje Brodani.

Ta také upozornila, že velkým ponaučením v souvislosti s diverzifikací může být investorům válka na Ukrajině. „Když vám peníze leží na účtu, tak si jen těžko dokážete představit, že by se s nimi něco mohlo stát. Podobně to asi měli i Ukrajinci, kteří mohli mít naspořeno, ale teď jim držení hřiven moc nepomáhá. Stejně tak není v nejlepší situaci ten, kdo investoval na Ukrajině do nemovitostí a měl pocit, že ho to zajistí na stáří. Toto velmi dokazuje důležitost diverzifikace při investování.“

V souvislosti s rostoucí inflací Brodani také zmínila, že současná patnáctiprocentní inflace je tak vysoká, že nemá cenu snažit ji za každou cenu překonávat. Její dopady ale diverzifikovaným investováním snížit lze.

„V době nejvyšší inflace za posledních zhruba třicet let je více než kdy jindy důležité investovat, aby se člověk neochuzoval o kupní sílu svých úspor. Základním vstupem pro dobré investování je právě finanční gramotnost. V tomto ohledu u nás stále máme co zlepšovat, proto oceňuji snahu Portu o zvyšování finanční a investiční gramotnosti u nás,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Starší a moudřejší

Lepší znalosti mají respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním a ti, kteří bydlí ve velkých městech. Opakuje se trend z loňského měření: nejvíce o investicích vědí lidé v Praze a ve Středočeském kraji, nejhorší výsledky najdeme v ekonomicky slabších regionech (Ústecký, Olomoucký, Moravskoslezský kraj).

S vyšším věkem roste investiční gramotnost. Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety. Ti, kteří se považují za velmi zkušené, se se svými vědomostmi umístili až na předposledním místě a vedli si jen o něco lépe než ti, kteří se označili za zcela nezkušené.