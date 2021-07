Aplikace Portmonka přidává do svého portfolia Prémium kupóny

Mobilní aplikace Portmonka, která je nejčastěji spojována s nahráváním věrnostních karet do digitální podoby, se minulé léto rozrostla o akční letáky, Cashback a takzvané Úložiště, do kterého si uživatelé mohou nahrát své vstupenky, jízdenky a mnoho dalšího. Tento rok se Portmonka, která patří do rodiny služeb provozovaných společností MAFRA, rozhodla přidat mezi své nákupní pomocníky i novinku v podobě Premium kupónů.