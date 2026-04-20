Poradci ve střetu s ČNB. Nechtějí fixní výplaty

Autor:
Mezi finančními poradci a Českou národní bankou se rozhořel spor o systém odměňování. ČNB chce letos začít po poradenských firmách, které nabízejí investice, vymáhat dodržování evropské směrnice, která je už od roku 2018 součástí zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ta požaduje, aby finanční poradce nebyl živ jen z provizí, ale dostával i fixní mzdu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Regulace slibuje bezpečnější prostředí pro spotřebitele, poradenské firmy si ale stěžují na byrokracii a obávají se odlivu mladých lidí z oboru do šedé neregulované zóny.

ČNB má kontrolovat, jestli firmy vyplácejí poradcům povinné fixní mzdy. Prakticky jim tak boří používaný model odměňování založený výhradně na provizích. Poradce by totiž měl dostávat mzdu i ve chvíli, kdy nesjedná ani jedinou smlouvu.

Asociace ČASF, která sdružuje většinu firem působících na českém poradenském trhu, upozorňuje, že evropská pravidla dávají prostor pro přiměřené přizpůsobení národní úpravy. Tvrdí, že současný postup není nutností, ale vědomou volbou České národní banky a v tuzemsku bude opatření nejpřísnější ze všech zemí EU.

„My v Čechách jsme vzali nejpřísnější variantu, kterou jsme vzít mohli. Brusel dal možnost volby, sama EU říká, že malí poradci mají mít specifický režim,“ kritizuje Jiří Šindelář z Broker Consulting.

Podle oficiálního vyjádření centrální banky se ale český zákon úzce drží toho, co vyžadují unijní předpisy a nejde nad jejich rámec.

„Pravidla odměňování vázaných zástupců vyplývají ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a z unijní regulace. Jako orgán dohledu je ČNB povinna platnou právní úpravu uplatňovat a zajistit její účinné prosazování v praxi,“ uvedl za ČNB Jakub Holas s tím, že banka si pravidla nevymyslela.

„ČNB se rozhodla aplikovat na finanční poradce režim, který byl vytvořen pro obchodníky s cennými papíry a velké finanční instituce. To je zásadní omyl,“ namítá Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

To ovšem centrální banka ostře popírá. „Právní úprava stanoví pouze minimální požadavky a ponechává investičním zprostředkovatelům dostatečný prostor přizpůsobit systém odměňování jejich modelu. Režim celkové úpravy povinností je pro ně výrazně jednodušší a mírnější než pro obchodníky s cennými papíry,“ uvedl Holas.

ČNB tvrdí, že poradce upozornila na to, že začne pravidla vymáhat, už v květnu 2024 a argumentuje i podporou evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ESMA. Poradci namítají, že ESMA naopak potvrdila, že poradci-živnostníci potřebují zvláštní postavení.

Podle poradenských firem je složité vypočítat výši fixní odměny pro poradce, kteří se kromě investic zabývají i jinými finančními produkty na něž se regulace nevztahuje. Obávají se také, aby vyplácením fixní odměny poradcům, kteří pro ně pracují jako OSVČ, neporušovali zákon a nedostali se do režimu známého jako švarcsystém.

Podle centrální banky se investiční zprostředkovatelé, které většina lidí zná spíše jako tzv. finanční poradce, čím dál víc orientují na méně zkušené zákazníky. Regulace má zabránit situaci, kdy poradci ve snaze maximalizovat své zisky z provizí ohrozí zákazníky sjednáním investičních nástrojů, které pro ně nejsou výhodné.

„Důsledek regulace bude, že poradci odejdou do šedé zóny. Je to mnohem jednodušší a rychlejší, nemusejí dělat zápisy, mají méně povinností,“ varuje Mojmír Urbánek ze SAB servis. Jeho názor sdílí i šéfka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani. Ta se obává, že regulace může nahnat domácnosti do náruče podvodníků s takzvanými prašivými investicemi.

„Chápu, že ČNB se dívá na investice, protože ten segment opravdu rychle roste. Ale poradcům se hodně vyplatí fungovat mimo systém. Apelujeme proto, aby regulace byly přiměřené a zaměřovaly se spíš na ty, kteří se neřídí vůbec žádnými předpisy.“

Podle ČNB už většina investičních zprostředkovatelů odměňování upravila a jejich počet na trhu neklesá. Podle dat z roku 2024 na provizích poradci obdrželi přes 3,6 miliardy Kč, když sjednali nákup investic za víc než 65 miliard.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Poradci ve střetu s ČNB. Nechtějí fixní výplaty

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.