Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Poptávka firem se míjí s dovednostmi uchazečů. Dlouhodobě nezaměstnaných přibývá

Kristína Paulenková
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Přibývá lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadech práce. Pro ekonomiku to není dobrá zpráva. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím těžší jeho návrat na pracovní trh. Uchazeči mají často jiné dovednosti, než poptávají zaměstnavatelé. Pro některé zaměstnavatele je také problém vyšší věk zájemců.

Déle než rok je bez práce 129 tisíc lidí, přičemž 70,6 tisíce evidují úřady práce déle než dva roky. Toto číslo nijak neklesá, ale pomalu roste. Před rokem bylo dlouhodobě nezaměstnaných 109 tisíc a z toho dva roky a déle bylo na úřadech práce téměř 58,6 tisíce lidí.

Podle odborníků hlavní problém tkví v nesouladu mezi tím, co firmy poptávají, a dovednostmi, které lidé nabízejí. Najít cestu z problému bude zřejmě pomalé.

„Nabídka s poptávkou se na českém trhu práce nepotkávají a dlouhodobě je na trhu práce strukturální nesoulad. Je to i patrné s nástupem umělé inteligence, například u rolí překladatelů a tlumočníků nebo u administrativních pracovníků je na jednu nabízenou pozici až padesát uchazečů, ale třeba u obsluhy strojů nebo u řidičů nákladních kamionů, technických nebo dělnických pozic, je přibližně 1,3–1,6 uchazeče na jednu pracovní pozici,“ vysvětluje Tereza Krček, analytička Raiffeisenbank.

Nepracovat je výhodné, kritizuje Babiš. Podporu v nezaměstnanosti chce upravit

Přestože se zcela logicky nabízí, že by měly pomoci rekvalifikace, věc není tak jednoduchá. „S nástupem umělé inteligence není rekvalifikace tak rychlá, jak by firmy potřebovaly,“ doplňuje.

Rekvalifikace účelně

Už v současné chvíli nabízejí úřady práce i rekvalifikace domluvené přímo se zaměstnavatelem pro stávající zaměstnance, kdy úřady mohou firmám proplatit náklady na získání rekvalifikace či zvýšení a rozšíření kvalifikace. Úřady práce zdůrazňují, že při proplácení rekvalifikací pro nezaměstnané letos posuzují účelnost. Má-li uchazeč například příslib, že může po absolvování kurzu nastoupit na určité místo, získat dotaci na školení je jednodušší.

„Rekvalifikace s garancí zaměstnání by měly mít v aktivní politice zaměstnanosti výrazně větší prostor,“ domnívá se Michal Španěl, datový analytik JenPráce.cz. Vysvětluje, že úřady práce už dnes umožňují i rekvalifikace zaměstnanců u zaměstnavatele a mohou se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o úhradě nákladů na získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace.

„To je důležitý nástroj, který by měl být administrativně jednodušší, viditelnější a lépe propojený s regionálním náborem. Pokud podnik rozšiřuje provoz, zavádí nové technologie nebo realizuje konkrétní investiční plán, stát by neměl zůstávat pouze pasivním pozorovatelem. Měl by pomoci připravit lidi dříve, než pracovní místa zůstanou dlouhé měsíce neobsazena,“ říká.

Dalším handicapem je také věk dlouhodobě nezaměstnaných. V mnoha evropských zemích nemohou najít práci často mladí, u nás nastává problém, pokud o práci přijde člověk který má 15 a méně let do důchodu. Zhruba polovina dlouhodobě nezaměstnaných oslavila minimálně 50. narozeniny.

Mnozí zaměstnavatelé mají vůči těmto uchazečům předsudky, přitom tato skupina je často zkušená, loajální a u zaměstnavatele může vydržet dalších 10–15 let.

Dojíždět by mělo být snazší

Dalším problémem jsou regionální rozdíly. Nejvyšší podíl nezaměstnaných je v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. „Dále jsou to okresy Karviná, Most, Bruntál, Chomutov a Sokolov. Tam je nezaměstnanost tradičně nejvyšší. Opět je tam nesoulad nabídky a poptávky s tím, že v těchto okresech pracovní pozice prostě nejsou nebo jsou velmi specifické,“ říká Krček. Pro představu může jít třeba o pozici pro obráběče kovů s konkrétní licencí a takových lidí je v Česku jen pár.

Severský premiant strádá. Proč má Finsko nejvyšší nezaměstnanost v celé EU

Z čerstvých dat vyplývá, že na jedno volné pracovní místo evidované Úřadem práce v Česku připadá v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce to je v okresech Karviná, a to 19,1 a v Sokolově 18,3 uchazeče.

V tomto případě mohou pomoci příspěvky na regionální mobilitu, o kterých lidé často nevědí, přestože je úřady práce nezaměstnaným nabízejí. „Stát by je měl více propagovat, administrativně zjednodušit a u vybraných skupin, například u dlouhodobě nezaměstnaných nebo u profesí s vysokou poptávkou, zvážit i jejich navýšení,“ domnívá se Španěl. V současnosti skutečně ministerstvo práce a sociálních věcí chystá rozšířit rozpočet pro příspěvky na dojíždění.

Nezaměstnaný s handicapy

V červenci stoupla nezaměstnanost v Česku na pět procent, v létě je mírný nárůst běžný a je to typický sezonní výkyv. Úřady práce evidovaly 367 346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 11 212 více než o měsíc dříve. Zvýšil se i počet volných pracovních míst proti červnu o 1 078 na 100 932 pozic.

Nezaměstnanost je i přesto v Česku nízká. Dlouhodobá nezaměstnanost, zejména v případě lidí, kteří jsou na pracovním úřadě déle než dva roky, se však poslední rok zvyšuje a to může být problém.

„Dlouhodobě nezaměstnaný často není pouze člověk s nižší kvalifikací. Může být zároveň ve vyšším věku, mít zdravotní omezení, bydlet v regionu s horší nabídkou práce, nemít auto nebo dobré dopravní spojení, pečovat o blízkého člověka nebo mít zastaralou kvalifikaci,“ uzavírá Michal Španěl, datový analytik JenPráce.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Americká výsledková sezona: divoká jízda BigTechu, farmaceutů i ropných gigantů

Premium
Ilustrační snímek

Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem...

12. srpna 2026

Poptávka firem se míjí s dovednostmi uchazečů. Dlouhodobě nezaměstnaných přibývá

ilustrační snímek

Přibývá lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadech práce. Pro ekonomiku to není dobrá zpráva. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím těžší jeho návrat na pracovní trh. Uchazeči mají často jiné dovednosti,...

12. srpna 2026

Zatmění jako byznys. Ceny ubytování v Evropě prudce stoupají před historickým úkazem

Ilustrační obrázek maximální fáze částečného zatmění Slunce 12. srpna 2026 nad...

Turisté z celého světa se hrnou na Island a do Španělska, aby byli svědky prvního úplného zatmění Slunce viditelného z kontinentální Evropy v tomto století. Ceny hotelů v některých městech na Islandu...

11. srpna 2026

Čísla ukázala, kde Češi shánějí granáty pro Ukrajinu. Zbrojní export vzrostl sedmkrát

Premium
Ukrajinští dělostřelci z 53. mechanizované brigády pálí na ruské pozice u...

Český obranný průmysl zažívá zlaté časy. Loni vyvezl materiál za 112,6 miliardy korun, o třiadvacet procent více než v roce předchozím. Většina míří na Ukrajinu, ale ani po případném příměří se...

11. srpna 2026  18:27

Extrémy sílí. Teplota moří a oceánů překonala dosavadní rekord z roku 2023

ilustrační snímek

Teplota vody v mořích a oceánech byla letos v červenci nejvyšší v historii měření. Mimo polární oblasti padl dosavadní rekord z roku 2023. Rekordní hodnoty vědci naměřili také v Evropě, a to...

11. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Válka s Íránem ukázala, jak silně je světový obchod se strategickými surovinami závislý na Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG....

11. srpna 2026  15:57

Jižní Korea má rekordní daňové příjmy, hlavním motorem je produkce čipů

ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt Jižní Koreje na obyvatele je na cestě k největšímu růstu za posledních pět let. Podle posledních odhadů se země přiblížila hranici 40 000 dolarů. Hlavním důvodem je globální boom...

11. srpna 2026  13:35

Cena ropy Brent překročila 90 dolarů za barel, slábnou naděje na mír s Íránem

ilustrační snímek

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu. Severomořský Brent překročil hranici 90 dolarů za barel a vrátil se tak na úrovně z konce července. Podle analytiků za růstem stojí slábnoucí naděje na brzké...

11. srpna 2026  12:01

Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny

Vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch (7. srpna 2026)

Jak přivést do supermarketu zákazníky, které televizní reklama neosloví? Proč Penny místo drahých vánočních reklam sází na festivaly, silikonová prsa nebo párek v rohlíku za 9,90 Kč? A proč podle...

11. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pátá vlna veder v Evropě ohrozí stav řek, dodávky elektřiny i úrodu, varují odborníci

Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem (3. srpna 2026)

Vlna vysokého tlaku v úterý vyžene teploty v severní Francii až k 40 °C, teploty v jižní Anglii by mohly dosáhnout hodnot kolem 35 °C. Počasí pravděpodobně zabrání mrakům nesoucím vlhkost v doplnění...

11. srpna 2026  11:11

Zemřel bývalý šéf České pošty Roman Knap, bylo mu 51 let

Roman Knap

Ve věku 51 let zemřel po těžké nemoci bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap, který podnik vedl v letech 2018 až 2023. O jeho úmrtí informoval portál novinky.cz, kterému jej potvrdil mluvčí...

11. srpna 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×