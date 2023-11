Banky krok vysvětlují tím, že potvrzování pomocí kódů zasílaných ve zprávách s sebou nese větší riziko. Raději by své klienty viděly potvrzovat platby v podle nich bezpečnějších mobilních aplikacích.

Za pravdu jim v tomto ohledu dávají i IT odborníci. „Od ověřování přes SMS se obecně ustupuje. V případě bank je to pochopitelný krok. Banky totiž chtějí zajistit co nejbezpečnější cestu k potvrzování plateb a přihlašování svých klientů,“ potvrdil trend Martin Bareš z IT společnosti Trask.