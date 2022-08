Průlomový verdikt. Banka nesmí trestat za předčasné splacení hypotéky

„Před rokem a půl jsme se rozhodli předčasně splatit hypoteční úvěr u Modré pyramidy a ta nám vyměřila poplatek 46 tisíc,“ popisuje rovněž v jednom z jeho tweetů. Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl začátkem srpna ve prospěch žalobce Zdeňka Vaňkáta, informovaly seznamzpravy.cz.

Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, Modrá pyramida stavební spořitelna se ale dosud neodvolala Podle rozsudku by pak musela vyplatit celých 46 tisíc korun spolu se zákonným úrokem z prodlení. To vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Bývalý fotbalový rozhodčí a policista Zdeněk Vaňkát už má se soudy zkušenosti. V březnu u Městského soudu v Praze vyhrál odškodnění ve výši 170 tisíc korun za nezákonné trestní stíhání.

Nejasné znění zákona

Problém poplatků banky za předčasně splacenou hypotéku spočívá v nejasném znění zákona o spotřebitelském úvěru. Podle ČNB lze klientovi účtovat pouze účelně vynaložené náklady, a to v řádech stovek až tisíc korun. Nemělo by se jednat o celý ušlý zisk banky. Zákon však přesně nedefinoval, co to jsou účelně vynaložené náklady.

Komerční banka, mateřská společnost Modré pyramidy, už v minulosti dostala od ČNB pokutu za přemrštěné poplatky po předčasném splacení úvěru. V únoru dal soud za vinu KB, že si od 1 116 spotřebitelů neoprávněně naúčtovala skoro 12,9 milionu korun. Soud ji uložil pokutu ve výši sedm a půl milionu korun, píše web finance.cz

Modrá pyramida respektuje rozhodnutí ČNB, ve svém vyjádření však mluvčí Pavel Zúbek uvádí, že mají k dispozici expertní analýzy a řadu ekonomických a právních argumentů, které podporují stanovisko Pyramidy.

„Z toho důvodu jsme proti rozhodnutí České národní banky podali žalobu, která je aktuálně projednávána u Městského soudu v Praze. Zároveň plně podporujeme legislativní návrh, který má přesně vymezit pojem účelně vynaložených nákladů, a který zcela konkrétním způsobem doplní sporný právní rámec,“ píše dále Zúbek ve svém vyjádření. Na dotaz iDnes.cz ohledně prohraného soudu s panem Vaňkátem ale neodpověděl.