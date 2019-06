Poplatek za ubytování se nově bude týkat i Airbnb, schválili poslanci

Ubytovací poplatek se má vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy i na služby typu Airbnb. Sněmovna to schválila při schvalování vládního návrhu zákona o místních poplatcích. Novela také mění nastavení místních poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů by mohli požádat majitelé, jimž je minimálně 65 let.