Konec spekulací. Fast food Popeyes otevře svou první pobočku v Domě módy

V půlce září by se v Praze měl otevřít americký fastfoodový řetězec Popeyes. Společnost zarputile tají, kde přesně se bude pobočka nacházet. Redakci iDNES.cz se to však podařilo vypátrat. V historické budově na Václavském náměstí ještě do nedávna sídlila Sberbank, nyní tam bude vonět louisianské kuře.