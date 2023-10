I Praha se dočká vyhlášeného kuřecího sendviče. Fast food Popeyes otvírá

Čeští hosté budou moci ochutnat hranolky s cajunským kořením, americké máslové sušenky (Popeyes Biscuit) nebo světoznámý kuřecí sendvič (Chicken Sandwich). Ten patří mezi vůbec největší hity řetězce rychlého občerstvení Popeyes. Jeho oblibu dokazuje například to, že ihned po uvedení na trh v USA roce 2019 byl v celé zemi kompletně vyprodaný do dvou týdnů. V Číně na něj netrpěliví fanoušci stáli čtyřhodinovou frontu a v Kanadě způsobil na ulicích dokonce dopravní zácpy.

Podobný úspěch se očekává i v Česku. „Díky unikátní směsi koření má v sobě každá položka z menu trochu Louisiany. A stejně tak ponese stopu Louisiany i každá naše restaurace, a dokonce i slavnostní otevření. Přineseme na Václavské náměstí energii, rytmy i radost amerického jihu,“ uvádí Marko Blaževič, Brand President Popeyes ČR a Polsko.

Podle něj bude dvoupatrová restaurace v horní části Václavského náměstí vlajkovou lodí. Tomu odpovídá i téměř 700 metrů podlahové plochy a přes sto míst k sezení. „Na vstup na český trh jsme se chystali skoro rok. Opravdu se těším, až naši hosté dostanou možnost zažít explozi chutí, kterým jsme podlehli i my.“

Otevřením pražské restaurace společnost Popeyes vytvoří desítky pracovních míst a příležitostí profesního růstu. Během několika měsíců síť chystá zprovoznit nejméně dvě další restaurace – jednu v centru Brna a další na dopravní tepně nedaleko hlavního města.

V roce 2024 by měla následovat restaurace v obchodním domě My na Národní třídě v Praze a do deseti let by mělo v Česku vzniknout celkem šedesát poboček. „Do budoucna chceme být také ve všech krajských městech, tady už tedy cílíme na obchodní domy. Předpokládám, že v polovině příštího roku se nám podaří otevřít pobočku ve dvou krajských městech. Určitě nechceme chaoticky jít cestou, že otevřeme Plzeň a Ostravu, chceme jít ideálně po regionech,“ uvedl v nedávném rozhovoru šéf Popeyes.

Za necelých padesát let si nabídka Popeyes získala srdce hostů ve Spojených státech i po celém světě a stala se jedním z největších řetězců restaurací. V současné době má téměř 4 200 restaurací ve více než 40 zemích.