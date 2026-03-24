Nová pobočka Popeyes, která bude už sedmou v Praze a sedmnáctou celkově, zahájí provoz ve čtvrtek 26. března v 10 hodin. Klíčovou novinkou však není samotná expanze řetězce, ale právě sdílený koncept provozu s Burger Kingem. Podle společnosti jde o první takový projekt v Česku.
Popeyes v Česku
V březnu 2026 otevřelo Popeyes svou již sedmnáctou restauraci.
V Praze má již sedm, a to na Václavském náměstí, v Máji, Zlatém Andělu, Kaprově ulici, OC Nový Smíchov, Westfield Černý Most a nyní nově na náměstí Republiky 1081/7.
Další stojí ve středočeské Stehelčevsi, v Českých Budějovicích, v Pardubicích, Milíně, v Králově Dvoře, v Plzni.
Na Moravě pak v Brně, Ostravě a dvakrát v Olomouci.
Obě značky patří do skupiny Restaurant Brands International, která v zahraničí testovala i provozy kombinující více svých konceptů v jednom místě. Podobné modely jsou však zpravidla součástí tzv. food hallů, kde funguje více značek vedle sebe. Pražský projekt se liší tím, že jde o přímé spojení dvou značek v rámci jednoho provozu tedy jedny dveře, dva koncepty.
Zrekonstruovaný palác NR7 kombinuje obchody, gastronomii a kancelářské prostory. Samotná restaurace nabídne ve dvou patrech celkem 124 míst k sezení včetně prostoru ve vnitrobloku. Sdílený provoz má podle provozovatele přilákat širší spektrum zákazníků.
Rychlá expanze
Řetězec Popeyes, známý kuřecím menu inspirovaným kuchyní americké Louisiany, vstoupil na český trh v roce 2023 a pokračuje v rychlé expanzi. „Naším cílem je být co nejblíž zákazníkům, proto aktivně hledáme další lokality napříč Českem,“ uvedl zástupce společnosti Marko Blaževič.
Spojení dvou silných globálních řetězců na jednom místě vnímá také značka Burger King jako inovativní koncept. „Otevření v paláci NR7 na Náměstí republiky vnímáme jako významný krok v rámci expanze řetězce Burger King na českém trhu. Jedná se o prestižní lokaci v citlivě zrekonstruovaném historickém objektu v lukrativní části v centru Prahy,“ uvedl Lukáš Smolík, marketingový manažer řetězce Burger King pro Českou republiku.
Skupina Restaurant Brands International, pod kterou spadají značky Burger King, Popeyes či Tim Hortons, patří mezi největší hráče v segmentu rychlého občerstvení. Celosvětově provozuje desítky tisíc restaurací a generuje tržby v řádu desítek miliard dolarů ročně.
KFC využívá stávající stavbu benzinky
Ani konkurenční KFC nezahálí a rozšiřuje svou síť. V pondělí 23. března řetězec otevřel svou 140. restauraci u Senohrab. Místo stavby na zelené louce KFC využilo přestavbu stávající čerpací stanice OMV na frekventované silnici ve směru na Benešov. Restaurace je první pobočkou řetězce za Prahou ve směru na jih a míří na široké spektrum zákazníků, tedy na místní obyvatele i ty, kteří tudy pravidelně projíždějí na chalupy či na dovolené.
„Lokalita u Senohrab dává dokonalý smysl, po silnici denně projede až 20 tisíc aut. Navíc jde o první KFC za Prahou ve směru na jih, přirozenou zastávku pro všechny, kdo míří na chalupy, kola, lyže nebo k moři,“ uvedla Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Česko a Rakousko.
