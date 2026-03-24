Popeyes a Burger King pod jednou střechou. V Praze vznikl unikátní koncept

Veronika Bělohlávková
  13:27
V centru Prahy vznikl nový typ gastronomického provozu, který na českém trhu dosud nemá obdoby. V historické budově NR7 na náměstí Republiky se nově otevře restaurace, kde si zákazníci budou moci objednat produkty značek Popeyes i Burger King na jednom místě.
foto: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz

Nová pobočka Popeyes, která bude už sedmou v Praze a sedmnáctou celkově, zahájí provoz ve čtvrtek 26. března v 10 hodin. Klíčovou novinkou však není samotná expanze řetězce, ale právě sdílený koncept provozu s Burger Kingem. Podle společnosti jde o první takový projekt v Česku.

Popeyes v Česku

V březnu 2026 otevřelo Popeyes svou již sedmnáctou restauraci.

V Praze má již sedm, a to na Václavském náměstí, v Máji, Zlatém Andělu, Kaprově ulici, OC Nový Smíchov, Westfield Černý Most a nyní nově na náměstí Republiky 1081/7.

Další stojí ve středočeské Stehelčevsi, v Českých Budějovicích, v Pardubicích, Milíně, v Králově Dvoře, v Plzni.

Na Moravě pak v Brně, Ostravě a dvakrát v Olomouci.

Obě značky patří do skupiny Restaurant Brands International, která v zahraničí testovala i provozy kombinující více svých konceptů v jednom místě. Podobné modely jsou však zpravidla součástí tzv. food hallů, kde funguje více značek vedle sebe. Pražský projekt se liší tím, že jde o přímé spojení dvou značek v rámci jednoho provozu tedy jedny dveře, dva koncepty.

Zrekonstruovaný palác NR7 kombinuje obchody, gastronomii a kancelářské prostory. Samotná restaurace nabídne ve dvou patrech celkem 124 míst k sezení včetně prostoru ve vnitrobloku. Sdílený provoz má podle provozovatele přilákat širší spektrum zákazníků.

Rychlá expanze

Řetězec Popeyes, známý kuřecím menu inspirovaným kuchyní americké Louisiany, vstoupil na český trh v roce 2023 a pokračuje v rychlé expanzi. „Naším cílem je být co nejblíž zákazníkům, proto aktivně hledáme další lokality napříč Českem,“ uvedl zástupce společnosti Marko Blaževič.

Popeyes vyráží až ke dveřím zákazníků. Louisianské kuře bude k mání přes Foodoru

Spojení dvou silných globálních řetězců na jednom místě vnímá také značka Burger King jako inovativní koncept. „Otevření v paláci NR7 na Náměstí republiky vnímáme jako významný krok v rámci expanze řetězce Burger King na českém trhu. Jedná se o prestižní lokaci v citlivě zrekonstruovaném historickém objektu v lukrativní části v centru Prahy,“ uvedl Lukáš Smolík, marketingový manažer řetězce Burger King pro Českou republiku.

Skupina Restaurant Brands International, pod kterou spadají značky Burger King, Popeyes či Tim Hortons, patří mezi největší hráče v segmentu rychlého občerstvení. Celosvětově provozuje desítky tisíc restaurací a generuje tržby v řádu desítek miliard dolarů ročně.

KFC využívá stávající stavbu benzinky

Ani konkurenční KFC nezahálí a rozšiřuje svou síť. V pondělí 23. března řetězec otevřel svou 140. restauraci u Senohrab. Místo stavby na zelené louce KFC využilo přestavbu stávající čerpací stanice OMV na frekventované silnici ve směru na Benešov. Restaurace je první pobočkou řetězce za Prahou ve směru na jih a míří na široké spektrum zákazníků, tedy na místní obyvatele i ty, kteří tudy pravidelně projíždějí na chalupy či na dovolené.

„Lokalita u Senohrab dává dokonalý smysl, po silnici denně projede až 20 tisíc aut. Navíc jde o první KFC za Prahou ve směru na jih, přirozenou zastávku pro všechny, kdo míří na chalupy, kola, lyže nebo k moři,“ uvedla Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Česko a Rakousko.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Popeyes a Burger King pod jednou střechou. V Praze vznikl unikátní koncept

Fastfoodové značky Popeyes a Burger King ve čtvrtek otevřou první společnou...

V centru Prahy vznikl nový typ gastronomického provozu, který na českém trhu dosud nemá obdoby. V historické budově NR7 na náměstí Republiky se nově otevře restaurace, kde si zákazníci budou moci...

24. března 2026  13:27

Tragédie na letišti v New Yorku: pro Kanaďany další důvod, proč se vyhýbat USA

Na newyorském letišti LaGuardia se srazilo letadlo Air Canada s hasičským vozem...

Srážka letadla společnosti Air Canada s hasičským vozem na newyorském letišti LaGuardia se pro některé Kanaďany může stát dalším důvodem, proč se vyhýbat cestám do Spojených států. Při nehodě...

24. března 2026  12:03

Texaskou rafinerií otřásl výbuch. Oblak černého kouře vyděsil místní

Výbuch rafinerie v Texasu byl podle svědků slyšet až na vzdálenost 15...

Výbuch v rafinerii společnosti Valero Energy ve městě Port Arthur v Texasu, k němuž došlo 23. března přibližně v 19:22 místního času, vedl úřady k vydání varování pro některé obyvatele západní části...

24. března 2026  10:06

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

24. března 2026  9:30

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel na evropské zboží

Evropská unie ve čtvrtek připraví další sankce proti Rusku, uvedla předsedkyně...

Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová...

24. března 2026  6:10,  aktualizováno  8:10

Návrat kapely BTS sledovalo přes 100 tisíc diváků. Čekalo se ale víc, akcie firmy klesly

Jihokorejské společnosti Hybe, která stojí za populární K-popovou chlapeckou...

Jihokorejské společnosti Hybe, která stojí za populární K-popovou chlapeckou skupinou BTS, prudce klesly akcie poté, co na comebackový koncert této kapely přišlo mnohem méně fanoušků, než se čekalo....

24. března 2026

Německo, Egypt nebo Turecko. Koho se válka na Blízkém východě dotkne nejcitelněji

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Americko-izraelská válka proti Íránu trvá už více než tři týdny. Každý další den tohoto konfliktu přitom čím dál více ohrožuje chod globální ekonomiky. Zároveň je patrné, že některé země jsou...

24. března 2026

Velikonoce zdraží hlavně vejce a mouka. A na čem Češi letos naopak ušetří

Premium
Jak zabránit tomu, abyste měly vajíčka nehezky flekatá a nerovnoměrně obarvená?...

Před letošními Velikonocemi si zákazníci připlatí hlavně za vejce. Jejich cenu ženou nahoru ptačí chřipka i omezení prodejů. Podle posledních dat od Českého statistického úřadu jsou oproti loňsku...

24. března 2026

Ropa prudce zlevnila. Po Trumpově odkladu útoků spadl Brent pod 100 dolarů

Vrtná souprava určená k těžbě ropy v Baltském moři (26. února 2014)

Ceny ropy v pondělí smazaly počáteční růst a prudce klesly. Reagovaly tak na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany na pět dnů odložit jakékoliv útoky na...

23. března 2026  21:27

Doprava v Panamském průplavu je na maximu, íránská krize překreslila trasy tankerů

Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu se nyní stala kritickou dopravní tepnou pro globální energetiku Panama. Její průplav je vytížen na technologické maximum a...

23. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Stojan na čerpací stanici v Buffalo Grove ve státě Illinois (19. března 2026)

Ceny pohonných hmot v některých státech za dva týdny vzrostly o více než 30 procent. V jižních a jihozápadních státech, kde byl nárůst cen nejvýraznější, si řidiči stěžují, jak jim zvýšené náklady na...

23. března 2026

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

23. března 2026  14:53,  aktualizováno  17:27

