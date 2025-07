Objednávky jsou směrovány na nejbližší restauraci, aby doručení proběhlo co nejrychleji a jídlo zůstalo čerstvé. „O rozvoz byl zájem od samého začátku, ale čekali jsme, až budeme mít dostatečné kapacity,“ uvedl Marko Blaževič, který má značku Popeyes na starosti v Česku, Polsku a Rumunsku.

Pilotní provoz probíhal minulý týden ve vybraných oblastech. Testoval se mimo jiné systém objednávek, časy doručení i balení, které má udržet teplé a křupavé kuře během cesty.

Rozvoz je zatím dostupný jen v dojezdové vzdálenosti od existujících poboček. S otevíráním dalších restaurací se má pokrytí rozšiřovat i do dalších regionů. „Doručujeme pouze tam, kde můžeme zaručit stejnou kvalitu jako na pobočce,“ dodal Blaževič.

Podle Adama Kolesy, ředitele Foodora Česko, byl o rozvoz Popeyes dlouhodobě velký zájem. Nově by se objednávky měly doručovat do 30 minut.

První restauraci v Česku otevřel Popeyes v listopadu 2023 na Václavském náměstí. Nyní má tři pobočky v Praze, a to na Václavském náměstí, v obchodním domě Máj a na Andělu. Dále jednu ve Stehelčevsi, jednu v Českých Budějovicích a nově i třípatrovou restauraci v Brně. Ještě letos plánuje vstup do dalších měst, například Plzně nebo Pardubic. Celkem chce Popeyes v Česku otevřít 60 restaurací do roku 2033.