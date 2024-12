Popeyes počtvrté v Česku. Fastfood otevřel další pobočku na pražském Andělu

Otevření nové dvoupatrové restaurace, která stojí přímo nad vestibulem metra B se obešlo bez velkých front a čekání. „Stojím tu od 8:45 a značku mám moc rád,“ říká zákazník Vojta z Prahy. Popeyes považuje za nejlepší fastfood v Česku, dříve pracoval v pobočce na Václavském náměstí „Je to lepší než kuřecí konkurence,“ dodává.

I navzdory tomu, že pro prvních padesát hostů si podnik připravil kuřecí sendvič zdarma a v 17 hodin pak pro dalších padesát, zájem zákazníků nebyl tak enormní jako při loňském otevření první pobočky. Tehdy se před pobočkou tvořil hlouček prvních zájemců již od sedmi hodin ráno, první zájemci ovšem dorazili už o den dřív – ve čtvrtek ráno.

„Anděl je jedním z nejrušnějších pražských míst, oblíbené mezi turisty i Pražany, projdou jí desetitisíce lidí, pro naši restauraci další skvělé místo, kde naším Chicken Sandwichem potěšíme řadu zákazníků,“ chválí lokalitu Marko Blaževič, který je zodpovědný za restaurace Popeyes v České republice, v Polsku a Rumunsku.

Restaurace je otevřená od 9 do 23 hodin a od pátku do neděle až do půlnoci. K dispozici je 101 míst k sezení.

Až šedesát restaurací

První pobočku síť restaurací Popeyes představila 3. listopadu 2023 v Praze a byl o ní od začátku enormní zájem. První zájemci před restauraci tenkrát dorazili už o den dřív, tedy ve čtvrtek 2. listopadu. První podnik vyrostl v Domě módy v horní části Václavského náměstí a má dvě patra, téměř 700 metrů podlahové plochy a přes sto míst k sezení.

Ještě téhož roku se v retail parku nedaleko Stehelčevsi na Kladensku vyrostl fastfood i s drive-thru. Nejen na kuřecím sendviči a dalších specialitách louisianské kuchyně si zákazníci pochutnávají od 21. prosince 2023.

V červnu 2024 s otevřením obchodního domu Máj pak následovala třetí restaurace na Národní třídě, ta je přístupná ze Spálené ulice hned vedle tramvajové zastávky v přízemí obchodního domu.

Již dříve bylo v plánu otevřít první brněnskou restauraci. Zde se ovšem otevření stále oddaluje. „Hodně se těšíme zejména na otevření první restaurace v Brně, které spolu s Prahou patří do první linie, jak z hlediska velikosti, tak množstvím mladých lidí, univerzit. Je to dynamické město s velkým rozvojovým potenciálem a rozhodně tam nezůstaneme jen u jedné restaurace,“ uvádí Blaževič a dodal, že se chystá otevření hned několika dalších provozoven.

Příští rok plánuje Popeyes vstoupit do regionů, připraveno je hned několik projektů v menších městech a připravuje se i několik samostatně stojících drive-thru restaurací, které by se měly otevírat v následujících letech. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes.

Hned vedle Burger King

Svou 56. pobočku hned vedle Popeyes minulý týden otevřel také americký řetězec Burger King. „Lokalitu ve Zlatém Andělu jsme zvolili pro její strategickou polohu v komerční zóně, která láká zákazníky mířící za nákupy a zábavou. Tím se liší od nedaleké restaurace na Smíchovském nádraží, kterou proti tomu navštěvují převážně cestující projíždějící skrze tento důležitý dopravní uzel,“ uvedl Filip Vostrý, marketingový manažer společnosti Burger King.

Mezi lety 2019 a 2022 otevřela značka více než dvacet nových provozoven, v loňském roce dalších osm a letos jich má na kontě již jedenáct. Tento týden zamířil do Havířova a dvě restaurace obslouží řidiče na na novém úseku dálnice D4.

Obě společnosti spadají pod společnost Rex Concepts, která je součástí společnosti McWin.