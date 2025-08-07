POP Night Shopping láká na slevy až 80 procent

  15:02
Outletové centrum POP Airport chystá na čtvrtek 14. srpna mimořádnou akci POP Night Shopping. Návštěvníky čeká celodenní nákupní a zábavní program, který potrvá až do 22 hodin. Vedle slev až 80 procent nabídne POP Airport i řadu aktivit pro celou rodinu, tematické soutěže, vystoupení a ochutnávky. Speciálním lákadlem jsou zvýhodněné vstupenky do zábavního parku Majaland a Dinosauria Museum Prague, které bude možné pořídit za 199 Kč.

POP Airport Night Shopping | foto: POP Airport

Program zahájí již dopoledne sportovní a vzdělávací aktivity pro děti, které připraví Gymnathlon.cz. Připraveny budou také interaktivní prezentace od Policie ČR, včetně ukázek ochranné techniky používané na Letišti Václava Havla.

Děti se mohou těšit na malování na obličej, společenské hry od značky Albi nebo setkání s oblíbenými postavičkami Májou a Vilíkem v Majalandu. Odpoledne a večer zpestří vystoupení Aerobic Teamu Lány, hudební set DJ Wolfa z Óčko TV a moderace Moniky Timkové.

Zákazníci si budou moci vychutnat řemeslnou zmrzlinu, prosecco zdarma (pro členy POP Family), ochutnávky sušenek a dalších sladkostí. K dispozici bude také 360° fotospin od Mobil.cz a stylová burza minerálů a fosilií v Dinosaurii.

Návštěvníci, kteří v den konání akce nakoupí v outletových obchodech POP Airport za více než 1 000 Kč, si budou moci zatočit kolem štěstí a soutěžit o ceny od partnerů akce. Za útratu nad 5 000 Kč se zákazníci automaticky zařadí do soutěže o zlaté vouchery od Amazing Places. Kolo štěstí bude k dispozici každou celou hodinu od 12 do 21 hodin.

Mezi výhrami budou například dárkové poukázky na nákupy v POP Airport, vstupenky do Majalandu a Dinosaurie, balíčky od outletových značek a partnerů nebo roční předplatné iDNES Premium. Ve spolupráci s MOBIL.CZ budou rozdávány také Super SIM karty s daty zdarma.

Návštěvníci budou moci navštívit celkem šest sportovních stanovišť značek jako Nike, Adidas, Trespass, Regatta nebo Boxeur des Rues, kde si ověří svou fyzickou zdatnost. Za splnění každé aktivity získají razítko do herní karty, která se následně zařadí do slosování o ceny. Losování proběhne třikrát během dne, a to ve 14.30, 17.30 a 20.00 na hlavním náměstí u vstupu A.

Po celý den bude platit zvýhodněné vstupné do Majalandu a do Dinosauria Musea Prague – pouze za 199 Kč.

Kromě samotného vstupu se návštěvníci mohou zapojit do soutěže o roční vstupenku. Stačí vyplnit slosovatelnou kartičku, kterou obdrží při koupi vstupenky, a odevzdat ji do příslušného boxu. Losování proběhne ve 21 hodin.

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

7. srpna 2025  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

