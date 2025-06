Třetí červnový čtvrtek láká POP Airport na večerní nákupy s obřími slevami

Nabídky jednotlivých obchodů pro akci nazvanou POP Night Shopping se postupně odkrývají na webových stránkách outletu. Je mezi nimi například sleva 60 procent na vybrané zboží módního obchodu Desigual, padesát procent na vybraný sortiment Golf v prodejně CCM nebo osmdesátiprocentní sleva na vybraný značkový sortiment butiku Terry’s fashion.

„Díky supervýhodným akčním nabídkám oblíbených outletových obchodů jako je Guess, Karl Lagerfeld, Nike, Meatfly, Regatta, Adidas či Trespass si nakoupíte na dovolenou u moře i na horách. V outletu POP Airport seženete vše od plavek přes funkční oblečení až po značkové kabelky,“ lákají dál organizátoři.

Za nákupy v hodnotě alespoň tisíc korun si navíc zákazníci budou moci zatočit o ceny na kole štěstí. Při nákupu nad 5 000 Kč bude možné soutěžit i o zlaté pětitisícové vouchery od Amazing Places.

Kromě výhodných nákupů láká POP Airport i na kulturní program. Jeho součástí je třeba welcome drink od Martini pro členy POP Family zdarma nebo vystoupení dýdžejů televize Óčko Theresie a dua Rojax. Programem provede moderátorka Óčka Monika Timková.

Po celý den bude platit zvýhodněné vstupné do Majalandu a Dinosauria Museum Prague za 199 Kč. Pro nejmenší děti je v POP Airport království žabky Áji – Hopsaland se třemi nafukovacími hrady, velkým bazénem s pestrobarevnými balónky a play zónou s měkkými geometrickými tvary i kreativní zónou. Po zaplacení vstupného zde bude během nákupního odpoledne připraveno i hodinové hlídání dětí ve věku od dvou do šesti let.

Podívejte se na video z loňského POP Night Shopping: