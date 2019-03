Nejen maso. Inspekce zabavila polské oplatky nevhodné pro alergiky

Oplatky s názvem Wafelki jogurtowe o smaku truskawkowym uváděly na obalu pouze, že mohou obsahovat arašídy a ořechy. Laboratorní testy však v šarži s minimální trvanlivostí do 23. 11. 2019 odhalily přítomnost arašídů v množství 754 mg/kg, tudíž přibližně třicetinásobně větší než stopové. „Spotřebiteli tím byla poskytnuta zavádějící informace o složení potraviny,“ stojí v tiskové zprávě inspekce.



Druhou polskou cukrovinkou s nevyhovujícím množstvím alergenních látek je Černobílá mléčno-kakaová pochoutka o hmotnosti 80 g s datem minimální trvanlivosti do 19. 10. 2019. Ta má podle etikety obsahovat pouze stopové množství arašídů, přitom je jich v ní 386 mg/kg. To je patnáctkrát více, než by dle obalu mělo v potravině být.



První potravinu vyrobila firma Skawa z polských Wadowic, druhou pak společnost Chocomoco Kinga Rzepecka z města Karczew. Obě mohou podle inspekce představovat závažné zdravotní riziko pro osoby s alergií nebo intolerancí na arašídy.