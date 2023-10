Ceny klesnou, levně jako v Polsku ale nebude. A je to dobře, míní analytici

„Paradoxně doufám, že se tak nestane,“ odpovídá na dotaz, zda Česko někdy bude mít stejné ceny jako Polsko, analytik společnosti Cyrrus, Vít Hradil. Připomíná, že vyšší cenová hladina je standardním znakem vyšší úrovně ekonomického vývoje. Zjednodušeně řečeno, v bohatších zemích je stejné zboží obvykle dražší než v zemích chudších.

„Pokud by někdy v budoucnu cenová hladina v Česku klesla pod tu polskou, s největší pravděpodobností by to znamenalo, že nás Polsko předběhlo a stalo se bohatší zemí,“ uvedl Hradil s tím, že relativní cenová hladina mezi Českem a Polskem se v nedávné době ve skutečnosti nijak nezměnila.

Podle dat Eurostatu totiž došlo mezi lednem 2020, tedy před začátkem pandemie, a srpnem 2023 v Česku k růstu cen o 35,1 procenta, v Polsku pak o 34,6 procenta. „Česká koruna ovšem ve stejném období proti polskému zlotému posílila o zhruba dvanáct procent. Právě tento pohyb je zodpovědný za většinu pozorovaného zlevnění. Kurzy měn našich ekonomik se ovšem mohou poměrně snadno měnit, a není tedy vyloučeno, že část tohoto rozdílu opět brzy zmizí,“ míní Hradil.

V Polsku je levněji díky mzdám i dotacím

Přesto se ale nižších cen české domácnosti pravděpodobně dočkají. Myslí si to David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. „Ceny zemědělských výrobců i producentů potravin klesají, stejně tak suroviny. Už v inflaci za červenec potraviny souhrnně poklesly o necelé jedno procento v meziměsíčním srovnání. Ale když se podíváme na ceny výrobců a spotřební ceny, zlevnění mohlo být samozřejmě výraznější,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro MF DNES.

Připouští, že rozdíl mezi cenami v tuzemsku a Polsku může i přes případné zlevnění ze strany tuzemských obchodníků nadále zůstávat zjevný a doporučuje, aby Češi nadále na prodejce vyvíjeli tlak – například tím, že místo v Česku nakoupí raději za nižší ceny v zahraničí.

„Neříkám, že se pak ceny dostanou na polskou úroveň, protože tato země má svá specifika. Má výrazně silnější zemědělský sektor, jinak nastavené dotace. Ale aby tam bylo levněji o čtvrtinu, to skutečně není vysvětlitelné jen tím, že Polsko má nižší DPH na potraviny. Roli opravdu do značné míry hraje zmíněné konkurenční prostředí,“ vysvětlil ekonom.

Za levnějším zbožím v Polsku stojí kromě nižší DPH či dotací pro zemědělce také fakt, že v zemi jsou nižší mzdy. „Cenová hladina v ekonomice vždy souvisí s úrovní nákladů. Jednou ze složek nákladů jsou mzdy, a ty jsou v Polsku o dvacet procent nižší. Poláci tak při nákupu zboží platí méně prodavačkám, dopravcům a domácím výrobcům. K tomu, aby byly ceny stejné, by se musely vyrovnat i tyto náklady,“ vysvětlil na dotaz iDNES.cz ekonom Monety Money Bank Petr Gapko.

Výkyvy cen, které se aktuálně dějí, kdy se cena identického zboží může odlišovat v řádech desítek procent, jsou podle Hradila primárně dílem zmiňovaného posílení koruny vůči zlotému v kombinaci s rozbouřeným inflačním prostředím, ve kterém se ceny konkrétního zboží krátkodobě utrhly jedním či druhým směrem.

„Vzhledem k očekávanému uklidnění inflace v našem regionu předpokládám, že v brzké době dojde k obnovení dřívější rovnováhy, kdy v Česku bude obecně vše mírně dražší, jelikož jsme bohatší ekonomikou, ovšem nikoliv do takové míry, aby se nákupy za hranicemi vyplácely i mimo příhraniční regiony,“ uzavírá analytik společnosti Cyrrus.