České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou národnímu dopravci vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí je tak pravomocné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České dráhy

Rozhodnutí se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků EMU 160 na základě zadávacího řízení z roku 2019. Dráhy v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků EMU a čtyři bateriové elektrické vlaky.

Podle rozhodnutí ÚOHS se tím České dráhy dopustily přestupku, protože dodatkem nezákonně změnily podmínky rámcové dohody. Dráhy podaly rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. Argumentovaly tím, že změna objednávky souvisela s požadavky Moravskoslezského kraje, pro který byly vlaky určené, a kvůli zavádění systémů ETCS a ECM.

České dráhy dostaly osmisetmilionovou pokutu kvůli ojetým vagonům

„Předseda Mlsna konstatoval, že České dráhy měly více variant, jak situaci v regionu zajistit, vybraly si však tu, při které došlo k podstatné změně závazku z rámcové dohody. Rovněž nebylo nutné bateriové jednotky pořizovat kvůli zavádění nových standardů, neboť ETCS bude na daných tratích zaveden nejdříve po roce 2029 a ECM byl naopak zaveden již před termínem dodání jednotek,“ uvedl úřad.

Zároveň Mlsna uvedl, že změna předmětu zakázky mohla ovlivnit výběr dodavatele, protože úřadu nejméně jeden konkurenční dodavatel potvrdil, že v případě soutěže na bateriové vlaky by se zakázky zúčastnil.

Dráhy nyní musí pokutu zaplatit. Mohou se bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, to ale neodkládá povinnost zaplatit uloženou sankci.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Amazon v Belgii investuje jednu miliardu eur do roku 2027. Google pětkrát tolik

Americká společnost Amazon plánuje do roku 2027 investovat v Belgii jednu miliardu eur (24,4 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters, s odvoláním na list L’Echo. Agentura Belga později...

8. října 2025  21:20

Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Američtí maloobchodníci s napětím čekají, jaké prodeje budou mít v dalších týdnech a měsících. Řada z nich se totiž kvůli protekcionistické politice Trumpovy administrativy předzásobila. Mnohé sklady...

8. října 2025

