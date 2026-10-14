Při odhadu letošních škod se dokument odvolává na extrémně suchý rok 2018, kdy po započtení všech výše uvedených dopadů se širší společenské náklady mohly pohybovat přibližně mezi 30 až 50 miliardami korun. „Obdobná výše škody, ovšem v cenách roku 2026, může v čase způsobit i letošní extrémně suchý rok,“ uvádí analýza. V přiložené fotogalerii se můžete podívat, jak sucho změnilo českou krajinu.
Přímé škody způsobené suchem před osmi lety byly ministerstvem zemědělství odhadnuty přibližně na 24 miliard korun. Tento údaj ale podle analýzy ČAP zachycuje hlavně ztrátu produkce a poškození v zemědělství a lesnictví. Neobsahuje však celý přenos výpadku do navazujících odvětví, omezení investic ani dlouhodobé důsledky pro půdu, vodu, lesy a biodiverzitu.
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„Na přímé škody se totiž nabalují další ekonomické ztráty, které nevnímáme, ale platíme je všichni. Pokud by sucho v roce 2018 vygenerovalo ekonomickou ztrátu mezi 30 až 50 miliardami Kč v cenách roku 2018, můžeme s přihlédnutím k letošnímu suchému roku poměrně bezpečně konstatovat, že ekonomická ztráta sucha byla opět v desítkách miliard korun,“ uvedl k analýze ekonomický poradce asociace Aleš Rod.
Pojistné plnění zachycuje jen pojištěnou a uznanou část škody, kompenzace zase politicky stanovenou část náhrad. „Skutečný účet však zahrnuje i ztracenou produkci, omezené investice, dopady na dodavatele a dlouhodobé poškození krajiny. Právě s tímto celkovým účtem musíme porovnávat náklady prevence,“ doplnil výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.
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Sucho se od většiny přírodních katastrof podle něj liší tím, že přichází pomalu a jeho následky přetrvávají dlouho. Pozdější srážky mohou zlepšit aktuální hydrologickou situaci, ale už nevrátí úrodu ztracenou v klíčové fázi růstu, neobnoví uschlé výsadby ani automaticky nenahradí investice odložené kvůli výpadku příjmů. Ekonomické dopady sucha tak často pokračují ještě dlouho poté, co se samotný nedostatek vody začne zmírňovat.
Při rozhodování o opatřeních proti suchu je proto podle Matouška nutné porovnávat náklady prevence s celkovou škodou, které má zabránit, nikoli pouze s pojistnými plněními nebo přímými kompenzacemi. Opatření na zadržování vody v krajině, propojování vodohospodářských soustav, závlahy, obnovu půdy a zvýšení odolnosti lesů nejsou jen environmentálními výdaji, dodal Matoušek.
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Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní rok zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Podle předběžných údajů spadlo letos od 1. ledna do 30. září 395 milimetrů srážek, což odpovídá 73 procentům normálu z let 1991 až 2020. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území ČR.
Zpoždění výlovu jihočeských rybníků
Také tradiční podzimní výlovy na jihu Čech, které každoročně lákají tisíce lidí, komplikuje letos extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, která chybí i na sádkách. Vysychají také přítoky. Rybáři si proto vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlépe. Výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu.
„Letos to opravdu stojí na vodě. A pokud se zopakuje stejný scénář i v roce 2027, tak se můžeme doslova jít pást, protože v rybnících už někde místo vody roste tráva,“ řekl jednatel Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser. Hlubočtí rybáři zrušili slavnostní výlovy a harmonogram výlovů průběžně upravují. Až na 3. a 4. prosince odložili výlov více než stohektarového Munického rybníka. „Ten je nad sádkami, tak se snažíme tam vodu podržet co nejdéle,“ vysvětlil Kaiser.
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8. října 2026
Výpary vody jsou kvůli nezvykle teplému podzimu a velkým rozdílům v teplotách stále veliké. V rybnících zůstává třetina až polovina vody. Rybáři s ní proto co nejvíce šetří a snaží se ji přepouštět i přečerpávat mezi rybníky a sádkami. „Měření jsme zastavili někdy před dvěma týdny, kdy chybělo 45 procent vody z celkem 75 milionů metrů krychlových. Jak si vodu různě přepouštíme, už se to ani přesně změřit nedá,“ řekl výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Zrušený výlov největšího české rybníka Rožmberk nahradí v Třeboni tento pátek a sobotu Dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Návštěvníci mohou ochutnat rybí speciality, vydat se na komentované prohlídky s rybáři či vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Výlov Záblatkého rybníka a Velkého Tisého chystají rybáři na konec listopadu. V letošním roce se nepočítá s výlovy rybníků Horusický, Dvořiště, Bošilecký, ani rybník Svět, kde jsou výlovy jen po dvou letech v každém lichém roce.
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18. srpna 2026
V okolí Nových Hradů už v některých rybnících zůstala jen třetina vody. K využití téměř každé kapky proto používají novohradští rybáři i pumpy. „Jsem tady 46 let a nepamatuji, že bychom zažili takové sucho. I když byly suché roky v letech 1984 a 1985, taky jsme přepouštěli vodu z rybníku na rybník, ale abychom neměli vodu na sádky, aby vyschly i přítoky a potoky, to nepamatuji,“ řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.
Na 21. října je naplánovaný výlov Byňovského rybníka. Aby byla voda v sádkách, musely se upustit rybníky nad nimi, pak ryby poputují na export. Teď všichni jihočeští rybáři doufají, že konečně přijde dlouhý a vydatný déšť. „Nechci se rouhat, ale takovou menší, nebo i trochu větší povodeň bychom zvládli,“ poznamenal Zvonař.
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21. září 2026