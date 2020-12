Rekordní požáry a bouře. Pojistné ztráty z katastrof stouply o 40 procent

22:34

Přírodní katastrofy způsobily během letošního roku pojistné ztráty 76 miliard USD (1,65 bilionu Kč). To je o 40 procent více než v roce předešlém. Mohly za to hlavně požáry, které zpustošily část USA, nebo rekordní počet hurikánů v Atlantiku. Vyplývá to z odhadu zajišťovny Swiss Re.