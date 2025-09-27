Na konferenci, kterou ve Vídni pořádala mezinárodní skupina Österreichische Hagelversicherung, mateřská společnost pojišťovny Agra hlasitě zaznívalo, že pojišťovnictví v zemědělství by se mělo připravit na klimatickou změnu. A že čím větší problémy jsou, tím je i teoreticky větší potenciál právě pro pojišťovnictví, protože se zemědělci budou výkyvů počasí více obávat. Očekáváte, že propojištěnost v příštích letech v ČR poroste?
Mělo by to tak být právě proto, že v posledních sezonách skutečně dochází k větší kumulaci rizik. To znamená, už nejde jen o škody z krupobití, ale současně i o zimní a jarní mrazy, sucho, do toho neustále hrozí vichřice nebo povodně. Určitě bych si přál, aby zemědělci pocítili zvýšenou potřebu pojišťovat si víc rizik. Ale je tady důležitý faktor, a to je cena pojištění.
Bez státní podpory komerčního pojištění, ideálně ve větší míře než doposud, se obávám, že se zemědělci proti rizikům pojišťovat nebudou a budou spoléhat právě na to, že jim stát poskytne ad hoc kompenzace, jako se nyní děje třeba u sucha nebo jarních mrazů. Což považuji za neefektivní a neekonomický model
Státní podpory pojištění jsou aktuálně kolem 50 procent ceny?
Ano, v průměru jde zhruba polovinu pojistného, a to jak na zvířata, tak na plodiny pro malé a střední farmáře, kterých je dle počtu naprostá většina.
Vladimír John
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Kariéru začínal v roce 2004 jako pojišťovací makléř, následně přešel na manažerské pozice v mezinárodních pojišťovnách, kde třináct let prohluboval své znalosti v oblasti risk managementu, úpisu, zákaznického servisu, vývoje produktů, taxace smluv, a obchodního rozvoje u privátní i firemní klientely.
Od letošního března se stal po Petře Martínkové ředitelem Agra pojišťovny.
Podle prezentací na konferenci má mnoho západoevropských států, ale v posledních letech i třeba Čína podpory pojištění jako stabilizačního prvku vyšší.
Nebo třeba i Spojené státy. Je to pravda, v Evropě se také dotace různí. Otázka je, jak na tom je samotné národní hospodářství jednotlivých států, Jaká je konkrétní politika toho daného státu, jak moc chce podporovat domácí zemědělce a jejich produkci.
A samozřejmě je důležitý ekonomický faktor, kolik například tvoří zemědělská produkce HDP pro jednotlivé země. Další věc je, jestli je to víc exportně orientovaná politika, nebo jestli je naopak strategie státu chránit si své hodnoty a motivovat ke spotřebě domácích produktů a výrobků.
V ČR jsme někde na půli cesty, že chceme dlouhodobě podporovat zemědělce, ale zároveň je zde mnoho nejasností, hodně ad hoc podpory, kdy se mimo komerčního pojištění vyplácí kompenzace za pojistitelná rizika i farmářům, kteří se nepojistili, ale pojistit se mohli.
Samozřejmě to nejde paušalizovat, je to velmi citlivá otázka třeba u sadařů nebo u vinařů. Ale pořád by se mělo vycházet z toho, že náklady na pojištění nejsou se státní podporou tak astronomické, aby si to farmáři nemohli dovolit, pokud jim to zachrání nejenom úrodu, ale třeba i reputaci, protože jinak by svůj produkt na trh nedodali nebo ne v požadované kvalitě.
Zemědělci často namítají, že v oboru je příliš velká administrativa a byrokracie. Jsou cesty, jak to u pojištění zjednodušit?
Určitě, ten prostor je tam docela velký. Snažíme se digitalizovat vše co jde, využívat data, která dříve nebyla k dispozici. V zemědělském pojištění jsou ale stále výraznou byrokratickou zátěží například potvrzení pro dotace. Systém dnes funguje tak, že klient musí nejdříve podat žádost, potom zaplatit pojištění a teprve potom mu pojišťovna vystavuje potvrzení, které on následně dokládá.
S Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) už dnes alespoň existuje elektronická systém výměny dat, kdy lze potvrzení, pokud s tím klient souhlasí, posílat napřímo. To už je první pozitivní krok, nyní intenzivně pracujeme na tom, aby jich v budoucnu přibylo.
|
Nosnic bude méně, stabilizují se počty vepřů. Vláda dostala zemědělský výhled
Zmiňoval jste také jako zjednodušení možnost dotování nikoliv jednotlivých žádostí, ale napřímo pojišťoven.
Vycházíme ze zkušeností z mezinárodních trhů PPP modelů, naše mateřská společnost je z Rakouska a je to skutečně otázka zmenšení byrokracie. Dnes si musí farmář kupovat pojištění za komerční cenu, musí ho zaplatit během sezony žní, což má samozřejmě dopad do cash flow podniku a teprve následně stát po sečtení všech těch žádostí řekne, kolik farmář zpětně dostane.
My ale právě na základě mezinárodních zkušeností víme, že ten systém může být jiný. Dotaci může dostat například pojišťovna za ty pojištěné klienty a může tím pádem promítnout tu dotaci do koncové ceny produktu. Takže by měl podnik více peněz na účtech během nejdůležitější části roku a navíc by se osekalo byrokratické kolečko žádostí.
A byla by to nároková věc? Musel by s tím počítat rozpočet už na začátku roku a lidé by se pak nemohli do systému za běhu přidávat? Zatímco nyní se často schvalují změny až podle aktuální situace...
To je samozřejmě zásadní otázka. Asi by to úplně nemohlo být v té dnešní struktuře, kdy máme rozdílné výše podpor pro různé plodiny a pro zvířata, například v Rakousku je jenom jedna sazba nebo jedna výše podpory, která je daná de facto i legislativně, to znamená, že všichni s tím počítají. Ale propojištěnost v ČR není nízká, myslím, že se pohybuje kolem sedmdesáti procent.
Je tedy otázka, kolik z těch nepojištěných farmářů by se posléze pojistilo. Ale v zásadě by měl být ten rozpočet pro stát předvídatelný, a hlavně by to bylo transparentnější. A samozřejmě i pro pojišťovny by byla jistota těchto dotací zásadní pro její uvažování, protože by to mohla ihned promítnout do naceňování produktů pro klienty. Ale bavíme se zatím jenom teoreticky, těch modelů je ve světě více, ale protože jsme součástí rakouské skupiny, tak zmiňuji ten rakouský model.
|
Vlastníci lesů se znovu bojí o peníze. Máme špatnou zkušenost se státem, tvrdí
Jednou z cest, jak zjednodušit papírování je určitě využívání tzv. indexových produktů, kdy třeba u sucha nabízíte možnost hodnotit škodní události jenom na základě dat blízké stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Dalo by se něco podobného dělat i u dalších produktů, aby na místo nemuseli likvidátoři škod?
Indexové pojištění má budoucnost zejména v zemědělství, protože se využívá u rizik, kde je velká volatilita a třeba i plošný dopad škod, což naprosto splňuje zemědělské pojištění, protože je přímo navázané na počasí a jeho extrémy.
Jde o produkt, kdy na základě matematických modelů nepotřebujete fyzickou prohlídku škod, protože kompenzace je už dopředu daná, zemědělec ví, že když se splní některé parametry, tak odškodnění dostane, i když tak může dojít k paradoxní situaci, že ani nemusí mít na své úrodě škodu, ale přesto kompenzaci kvůli malému množství srážek získá. Ale většinou je to spojeno s tím, že samozřejmě tu škodu má.
Já v indexovém pojištění vidím budoucnost zemědělského pojištění a myslím si, že zároveň bude tlak zajistitelů, aby se nějakým způsobem změnil princip zemědělského pojištění a abychom se jako pojišťovny i klienti soustředili na budoucí katastrofická rizika, která nás opravdu reálně ohrožují.
Letošní rok byl v tomto ohledu velmi příznivý. Dokonce bych řekl, že to byl jeden z nejpříznivějších roků, co se týká škod.
Na jaká rizika se čeští zemědělci nejvíce pojišťují?
Základním rizikem jsou nejenom v ČR kroupy a požár. To je naprosto základní kombinace a je to i převažující typ pojištění, kroupy podle našich dat tvoří každoročně minimálně 60 procent jak z celkového počtu škod, tak i z celkového vyplaceného pojistného. Na druhém místě bych jmenoval jarní mrazy, které zasahují zejména ovocnáře, následují vichřice a třeba v loňském roce to byly dále povodně.
Loňský rok byl celkově pro zemědělce extrémní, zažili jsme největší jarní mráz za poslední zničil prakticky zničil většinu úrody ovoce, následovaly kroupy a podzimní povodně. Jak to vypadá letos?
Letošní rok byl v tomto ohledu velmi příznivý. Dokonce bych řekl, že to byl jeden z nejpříznivějších roků, co se týká škod. Na druhou stranu, když to vnímáme komplexně, tak se zase zemědělci potýkali s tím, že sice měli nedotčenou úrodu škodami, ale bohužel jim zase klesly výkupní ceny. Takže vždy, i když se zdá, že by to mohl být pozitivní rok, tak v zemědělství rozhodují různé faktory, které na konci zemědělce ve větší či menší míře postihnou.
Z pohledu čistě pojištění a škod jde o jeden z výjimečně pozitivních roků. Ale bohužel z dat, která máme, víme, že když je jeden rok pozitivní, tak většinou následuje série několika let, kdy je ten vývoj horší. A frekvence škod se zvětšuje a sílí.
Například na Slovensku se nyní hovoří o přehodnocování smluv o pojištění zvířat kvůli tomu, že se tam vyskytla slintavka a kulhavka (SLAK) Plánuje se něco podobného i v ČR, když se choroba objevila jenom několik kilometrů od našich hranic?
Určitě je to velice zásadní a rostoucí riziko díky globální migraci jak zvířat, tak lidí. My riziko nákaz vyhodnocujeme a vnímáme dlouhodobě konzervativně a máme nastavenou i konzistentní strategii a zatím ji nebudeme měnit, jsme přesvědčeni, že je správná. Jsme v situaci, kdy jsme vyhodnotili, že ČR je z pohledu nákaz díky přísným normám a díky metodám chovatelů bezpečnější než okolní země, ve kterých už se například SLAK vyskytla. A díky tomu aktuálně žádná restriktivní opatření neplánujeme.